Неожиданная находка: в итальянском монастыре обнаружили 700-летнюю исламскую фреску

Историки предполагают, что эта палатка могла быть подарена монастырю Папой Иннокентием IV, который был известен своей активной ролью в антимусульманских кампаниях и имел доступ к драгоценным тканям.

В итальянском монастыре Сан-Антонио-ин-Полезини в Ферраре исследователи обнаружили уникальную 700-летнюю фреску, изображающую исламскую палатку. Его могли использовать христиане как алтарный занавес, а сама палатка, вероятно, попала в Европу как военный трофей или дипломатический подарок от влиятельных лиц.

Об этом пишет Daily Mail.

Религиозный символ или военный трофей?

Фреска, созданная в XIII–XIV веках, изображает роскошную исламскую палатку в сине-золотых цветах, украшенную драгоценными камнями и декоративным шрифтом, напоминающим слово "Аллах". Такая символика могла быть не случайной — исламские палатки часто становились желанными трофеями для христиан во время военных кампаний, в частности, во время Реконкисты в Испании.

Историки предполагают, что эта палатка могла быть подарена монастырю Папой Иннокентием IV, который был известен своей активной ролью в антимусульманских кампаниях и имел доступ к драгоценным тканям.

"Палатки, особенно королевские исламские палатки, были одними из самых ценных дипломатических даров, самыми желанными трофеями на полях сражений и ключевыми символами королевской власти", — объясняет руководитель исследования доктор Федерика Джиганте из Кембриджского университета.

Как исламские ткани становились частью христианских церквей

Это не первый случай, когда предметы исламского происхождения интегрировались в христианскую традицию. В средневековье драгоценные исламские шелки широко использовались в ритуалах – ими накрывали алтари, хоронили святых и королей, а также использовали в священном наряде. Например, ризу святого Томаса Бекета изготовили из исламского текстиля, захваченного в походах.

"Мы не можем быть уверены, но вполне возможно, что эту палатку передало влиятельное лицо, возможно, Папа Иннокентий IV", – отмечает доктор Джиганте.

Также читайте В Греции на мусорку выбросили артефакт возрастом 2000 лет

Также исламские трофеи использовали для напоминания о победе христиан над мусульманами: алтарные занавеси, известные как "тетравела", могли состоять именно из подобных трофейных тканей.

Если сама палатка использовалась только в особых случаях, например, во время Великого поста, то изображающая ее фреска могла быть написана для того, чтобы напоминать людям о его великолепии в другие времена.

Доктор Джиганте сказал: "Многие люди не осознают, насколько чрезвычайно развитой и уважаемой была исламская культура в средневековом периоде".