Неожиданная роль китов: как "китовая помпа" не дает океанам превратиться в пустыне

Кит полосатый.

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Ученые обнаружили, что киты не только поражают своими размерами – их моча и фекалии играют немаловажную роль в сохранении экосистем океана.

Согласно исследованию, опубликованному IFLScience, киты, мигрируя сквозь бедные питательными веществами зоны океана, оставляют после себя значительные следы питательных веществ, которые позволяют этим "мертвым зонам" оживать.

"Китовая помпа" как механизм поддержания жизни

Большая часть открытого океана имеет достаточно света и воды, однако испытывает острую нехватку таких веществ как азот и фосфор. Именно этот недостаток ограничивает развитие жизни. Киты, путешествующие между богатыми едой регионами и открытыми пространствами, не задерживаются в этих зонах, но оставляют в них значительные объемы выделений. Это явление получило название "китовая помпа".

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Исследователи впервые смогли количественно оценить влияние этого процесса: один усатый кит может производить до 950 литров мочи в день. В итоге более 4000 тонн азота ежегодно поступает в океанические "пустыни" именно благодаря китам. Этот азот способствует фотосинтезу планктона, что, в свою очередь, помогает извлекать до 18 000 тонн углерода из атмосферы.

Самая большая "доставка питательных веществ" на планете

Ученые считают, что усатые киты обеспечивают "наибольшую дальнюю доставку питательных веществ на планете". Если учесть самцов и другие виды китов, реальные объемы могут быть еще выше. Однако даже тогда их роль в борьбе с изменениями климата останется ограниченной – одна тепловая электростанция ежегодно выбрасывает больше углерода, чем все киты способны вывести из атмосферы.

До начала массового китобойного промысла в XIX–XX веках, по оценкам, усатые киты ежегодно приносили втрое больше питательных веществ в открытые воды, чем сейчас. По мнению ученых, эти данные еще раз подтверждают важность защиты морских млекопитающих для сохранения баланса экосистем океана.