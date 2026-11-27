Повышают ли кошки риск развития шизофрении — что говорят ученые

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Учёные обнаружили возможную связь между содержанием кошек в детстве и повышенным риском развития шизофрении. Одной из причин такой закономерности может быть паразит Toxoplasma gondii, однако результаты исследований остаются противоречивыми.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Еще в 1990-х годах психиатр Э. Фуллер Торри и вирусолог Роберт Йолкен заметили, что шизофрения чаще встречалась среди людей, которые в детстве жили с кошками.

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Торри долгое время предполагал, что к развитию шизофрении, по крайней мере частично, могут быть причастны возбудители инфекций. Выявленная закономерность побудила исследователя обратить внимание на паразита Toxoplasma gondii, носителями которого являются представители семейства кошачьих.

Как паразит может влиять на психическое здоровье человека

Заразиться Toxoplasma gondii человек может при контакте с загрязнёнными фекалиями, почвой, пищей или водой, а также при употреблении мяса, не прошедшего достаточную термическую обработку. В некоторых случаях паразит способен проникать в клетки головного мозга.

Большинство владельцев кошек не болеют токсоплазмозом. Однако у некоторых людей с этим заболеванием могут возникать галлюцинации и бред, которые также характерны для шизофрении.

В научной работе, опубликованной в 2024 году, Торри упоминал, что ещё в начале XXI века был убеждён в причастности этого паразита к развитию отдельных случаев психоза, в частности шизофрении.

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Что показали исследования

В течение последних двух десятилетий возможная связь между содержанием кошек и шизофренией изучалась как минимум в 20 научных работах.

В частности, результаты метаанализа 17 исследований, опубликованного в 2023 году, показали, что среди людей, контактировавших с кошками, риск развития шизофрении был примерно в два раза выше.

Еще более 100 научных работ были посвящены изучению распространенности антител кToxoplasma gondii среди людей с психозом.

Самое масштабное из таких исследований охватило почти 82 тысячи доноров крови в Дании. Анализ полученных данных выявил значимую связь между наличием антител к паразиту и диагнозом шизофрении.

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Торри предполагает, что совместное проживание с котом в детстве может повышать риск развития шизофрении в будущем. Однако эта гипотеза до сих пор не имеет научного подтверждения. При этом исследователь связывает возможный риск именно с заражением паразитом в детстве, а не во взрослом возрасте.

По словам психиатра, его предположение также не распространяется на кошек, которые с рождения живут исключительно в помещении, поскольку они вряд ли контактировали с паразитом.

Почему ученые ставят под сомнение связь между кошками и шизофренией

Несмотря на результаты предыдущих исследований, наличие статистической связи между содержанием кошек и шизофренией не доказывает, что одно является причиной другого.

В обзоре, опубликованном в 2026 году в журнале Frontiers in Psychiatry, говорится, чтоToxoplasma gondii может незначительно повышать риск развития симптомов психотического спектра. Однако значительная часть исследований возможных механизмов такого воздействия остаётся доклинической.

Авторы обзора также обратили внимание на вероятность обратной причинно-следственной связи. Люди с ранними или субклиническими проявлениями психоза, испытывающие социальную изоляцию или эмоциональный дистресс, могут чаще искать утешения и общения с домашними животными.

При таком сценарии именно предрасположенность к психическим расстройствам может предшествовать решению завести кота, а не быть следствием его содержания.

Кроме того, в 2026 году исследователи из Университетского колледжа Лондона обнародовали результаты анализа данных 3542 участников. Учёные не обнаружили связи между содержанием кошек в детстве и уровнем заражения Toxoplasma gondii.

Также не удалось установить существенной связи между уровнем заражения паразитом в детстве и психотическими переживаниями в дальнейшей жизни.

По мнению авторов работы, расхождения с результатами предыдущих исследований могут свидетельствовать о том, что связь существует именно с шизофренией, но не с субклиническими проявлениями психотических симптомов.

Критике подвергся и метаанализ 2023 года, который показал примерно двукратное повышение риска шизофрении. В частности, в 2024 году другая группа ученых обратила внимание на неучет отдельных исследований, недостаточную прозрачность и сомнительные аналитические решения, которые могли сделать полученные результаты ненадежными.

Что ещё предстоит выяснить учёным

По мнению Торри, подтвердить причинно-следственную связь между токсоплазмозом и шизофренией можно двумя способами.

Первый предполагает выявление паразита в тканях мозга умерших людей в связи с заболеванием. Второй заключается в поиске препарата, который одновременно подавлял бы паразита и облегчал клинические симптомы у инфицированных людей.

Однако получить такие доказательства сложно, в частности из-за сложностей с обнаружением Toxoplasma gondii в тканях головного мозга.

Кроме того, исследователям необходимо учитывать наличие различных штаммов паразита, которые могут по-разному влиять на поведение человека.

Значение может иметь и время заражения. В частности, ученые предполагают, что контакт с возбудителем в детстве может быть связан с более высоким риском развития шизофрении в будущем.

Еще одним фактором является индивидуальная предрасположенность человека к инфекциям.

Стоит ли владельцам кошек беспокоиться

Шизофрения поражает чуть более 1% взрослого населения США. При этом существует множество возможных причин развития этого психического расстройства, помимо заражения Toxoplasma gondii.

Если передача паразита от кошек человеку действительно связана с развитием заболевания, то вероятным путем заражения является контакт с загрязненным наполнителем кошачьего туалета, а не объятия с животным.

Кроме того, даже контакт с возбудителем не означает, что он обязательно заразит клетки головного мозга.

На данный момент нет оснований опасаться домашних кошек из-за опасений относительно развития шизофрении. Учёным ещё предстоит выяснить, каким именно образом Toxoplasma gondii может влиять на здоровье человеческого мозга.

Напомним, ранее учёные выяснили, как холод, огромное давление и длительное отсутствие пищи не мешают гигантскому ракообразному выживать в океанских глубинах.

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