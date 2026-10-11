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Неожиданная связь между языком и мозгом: учёные обнаружили влияние бактерий на мышление
Бактерии на языке могут быть одним из факторов, связанных со скоростью мышления, но пока неизвестно, оказывают ли они непосредственное влияние на работу мозга.
Бактерии, обитающие на поверхности языка, могут быть связаны со скоростью обработки информации мозгом, вниманием и рабочей памятью. К такому выводу пришли исследователи, изучившие микрофлору ротовой полости здоровых людей разного возраста.
Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.
Какие бактерии связаны со скоростью мышления
В исследовании приняли участие 60 здоровых взрослых из Великобритании и Бельгии. Половина участников были молодыми — около 20 лет, остальным было примерно 60–70 лет.
Учёные исследовали образцы бактерий с поверхности языка и сравнили их состав с результатами тестов на память, внимание, распознавание эмоций и скорость обработки информации.
Один из самых интересных результатов касался бактерии Prevotella histicola. В обеих странах люди с большим количеством этих микроорганизмов быстрее выполняли отдельные когнитивные задания, хотя исследователи использовали разные тесты в Великобритании и Бельгии.
Другая бактерия — Haemophilus parainfluenzae — также продемонстрировала связь с результатами некоторых тестов. Однако закономерности были неоднозначными: в одних случаях её большее количество сопровождалось более быстрыми реакциями и лучшими показателями рабочей памяти, в других — более медленным распознаванием эмоций.
Это означает, что большее количество бактерий определенного вида не обязательно свидетельствует о лучших умственных способностях в целом.
Как это связано с работой мозга
Интерес ученых к микрофлоре ротовой полости отчасти объясняется её участием в переработке нитратов, поступающих в организм с пищей, в частности со свеклой и листовыми овощами.
Некоторые бактерии на языке преобразуют нитраты в нитриты. Затем организм может использовать их для образования оксида азота — молекулы, которая способствует расширению кровеносных сосудов и регулированию кровообращения.
Поскольку кровоснабжение играет важную роль в работе мозга, исследователи изучают, может ли этот биологический механизм быть одним из факторов, связанных с памятью, вниманием и скоростью мышления.
Однако в новом исследовании не удалось доказать, что именно преобразование нитратов бактериями вызывает различия в когнитивных показателях. Измерения содержания химических соединений в крови также дали неоднозначные результаты.
Возраст остается важным фактором
Исследование выявило различия в составе микрофлоры полости рта у молодых и пожилых участников. В частности, некоторые виды бактерий чаще встречались в одной возрастной группе, чем в другой.
В то же время наиболее стабильную связь с результатами когнитивных тестов продемонстрировал именно возраст: участники старшего возраста в среднем набирали меньше баллов и медленнее выполняли задания.
Исследователи также выявили различия между бактериальными сообществами участников из Великобритании и Бельгии. Это свидетельствует о том, что на состав микрофлоры могут влиять различные факторы, а результаты, полученные в одной группе людей, не обязательно можно распространять на всех.
Могут ли бактерии улучшить память
Пока что у учёных нет оснований утверждать, что изменение состава бактерий в полости рта ускоряет мышление, улучшает память или помогает предотвратить деменцию.
Исследование охватило всего 60 человек, а его результаты показывают статистические связи, но не доказывают причинно-следственную связь. Кроме того, учёные не контролировали в полной мере такие факторы, как питание, сон и физическая активность, которые могут влиять как на микрофлору, так и на когнитивные способности.
Авторы подчеркивают необходимость проведения более масштабных исследований, чтобы выяснить, действительно ли определенные бактерии участвуют в процессах, связанных с работой мозга, и можно ли использовать эти знания для поддержания когнитивного здоровья.
Напомним, что исследователи обнаружили, что биологический возраст пересаженного сердца может меняться в зависимости от возраста организма реципиента — более старые органы в более молодых телах демонстрировали признаки «омоложения».