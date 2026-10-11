Неожиданная связь между языком и мозгом: учёные обнаружили влияние бактерий на мышление

Бактерии на языке могут влиять на работу мозга / © Credits

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Бактерии, обитающие на поверхности языка, могут быть связаны со скоростью обработки информации мозгом, вниманием и рабочей памятью. К такому выводу пришли исследователи, изучившие микрофлору ротовой полости здоровых людей разного возраста.

Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

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Какие бактерии связаны со скоростью мышления

В исследовании приняли участие 60 здоровых взрослых из Великобритании и Бельгии. Половина участников были молодыми — около 20 лет, остальным было примерно 60–70 лет.

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Учёные исследовали образцы бактерий с поверхности языка и сравнили их состав с результатами тестов на память, внимание, распознавание эмоций и скорость обработки информации.

Один из самых интересных результатов касался бактерии Prevotella histicola. В обеих странах люди с большим количеством этих микроорганизмов быстрее выполняли отдельные когнитивные задания, хотя исследователи использовали разные тесты в Великобритании и Бельгии.

Другая бактерия — Haemophilus parainfluenzae — также продемонстрировала связь с результатами некоторых тестов. Однако закономерности были неоднозначными: в одних случаях её большее количество сопровождалось более быстрыми реакциями и лучшими показателями рабочей памяти, в других — более медленным распознаванием эмоций.

Это означает, что большее количество бактерий определенного вида не обязательно свидетельствует о лучших умственных способностях в целом.

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Как это связано с работой мозга

Интерес ученых к микрофлоре ротовой полости отчасти объясняется её участием в переработке нитратов, поступающих в организм с пищей, в частности со свеклой и листовыми овощами.

Некоторые бактерии на языке преобразуют нитраты в нитриты. Затем организм может использовать их для образования оксида азота — молекулы, которая способствует расширению кровеносных сосудов и регулированию кровообращения.

Поскольку кровоснабжение играет важную роль в работе мозга, исследователи изучают, может ли этот биологический механизм быть одним из факторов, связанных с памятью, вниманием и скоростью мышления.

Однако в новом исследовании не удалось доказать, что именно преобразование нитратов бактериями вызывает различия в когнитивных показателях. Измерения содержания химических соединений в крови также дали неоднозначные результаты.

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Возраст остается важным фактором

Исследование выявило различия в составе микрофлоры полости рта у молодых и пожилых участников. В частности, некоторые виды бактерий чаще встречались в одной возрастной группе, чем в другой.

В то же время наиболее стабильную связь с результатами когнитивных тестов продемонстрировал именно возраст: участники старшего возраста в среднем набирали меньше баллов и медленнее выполняли задания.

Исследователи также выявили различия между бактериальными сообществами участников из Великобритании и Бельгии. Это свидетельствует о том, что на состав микрофлоры могут влиять различные факторы, а результаты, полученные в одной группе людей, не обязательно можно распространять на всех.

Могут ли бактерии улучшить память

Пока что у учёных нет оснований утверждать, что изменение состава бактерий в полости рта ускоряет мышление, улучшает память или помогает предотвратить деменцию.

Исследование охватило всего 60 человек, а его результаты показывают статистические связи, но не доказывают причинно-следственную связь. Кроме того, учёные не контролировали в полной мере такие факторы, как питание, сон и физическая активность, которые могут влиять как на микрофлору, так и на когнитивные способности.

Авторы подчеркивают необходимость проведения более масштабных исследований, чтобы выяснить, действительно ли определенные бактерии участвуют в процессах, связанных с работой мозга, и можно ли использовать эти знания для поддержания когнитивного здоровья.

Напомним, что исследователи обнаружили, что биологический возраст пересаженного сердца может меняться в зависимости от возраста организма реципиента — более старые органы в более молодых телах демонстрировали признаки «омоложения».

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