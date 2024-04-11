Неожиданно: ученые назвали животное, которое было лучшим другом человека до появления собак

Его кости были найдены погребенными рядом с человеческими телами.

Собаки – лучшие друзья человека в наше время, но, как свидетельствуют новые исследования, когда-то люди держали неожиданных домашних любимцев.

Об этом пишет Sky News.

В том, что было названо "редкой и необычной находкой", ученые обнаружили кости вымершей лисы и нашли доказательства того, что животное имело "крепкую связь" с человеком.

Анализ 1500-летних скелетных останков погребения в аргентинской Патагонии свидетельствует о том, что Dusicyon avus, или фолклендский волк, был "ценным спутником групп охотников-собирателей".

Кости принадлежат одному животному, в то время как человеческие останки, похороненные вместе с ним, принадлежат 21 человеку.

Отсутствие следов порезов на костях свидетельствует о том, что животное было домашним любимцем, а не видом, за которым охотились ради еды, говорят ученые.

Лисенки / Фото: Виктор Севидов

Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Автор исследования, доктор Офели Лебрассер из Оксфордского университета, добавила: "Ее рацион больше напоминал рацион людей, похороненных на этом месте, чем рацион диких псовых, в частности типичного Dusicyon avus. Такое сходство рационов позволяет предположить, что ее кормили или охотники-собиратели, или она питалась кухонными отходами. Тот факт, что лиса была похоронена рядом с людьми, свидетельствует о том, что это животное "имело личное значение".

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Лиса была размером с немецкую овчарку, весила от 10 до 15 кг и жила на открытых травянистых участках на большей части Южной Америки.

По данным, Dusicyon avus вымер около 500 лет назад, но причины его исчезновения неизвестны, отмечает команда исследователей.

Появление собак в Патагонии, где-то между 700 и 900 годами назад, может быть одним из факторов, повлекших за собой исчезновение.

Были бы лисы хорошими домашними животными, также пока что неясно.

Лебрассер сказала: "Некоторые особи, возможно, меньше боялись людей, что могло способствовать развитию более тесной связи, но пока мы не можем этого подтвердить".

Напомним, ученые исследовали зубы бронзового века и обнаружили причину распространенности кариеса в наше время.

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