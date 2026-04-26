Неожиданное открытие о неандертальцах: ученые исследовали зубы, найденные в Польше

Неандертальцы могут иметь общее происхождение / © Associated Press

Анализ ДНК зубов неандертальцев выявил гораздо более тесную связь, чем считалось по сей день. Ученые исследовали восемь маленьких зубов, спрятанных в пещере в Польше. Это открыло новый взгляд на жизнь и миграцию неандертальцев.

О последнем исследовании пишут Earth.com.

Новые ДНК неандертальцев пересматривают карту древних миграций

Генетические доказательства связывают неандертальцев с популяциями, обитающими далеко за пределами Польши. Это может свидетельствовать о том, что ранние люди были частью более широкой сети, а не теми, которые жили в пределах своего ареала.

Ученые будут переосмысливать Центральную Европу как активный перекресток, а не забытый промежуток в истории неандертальцев. Они передвигались с учетом условий выживания, адаптации и меняющегося климата.

Зубы неандертальцев были найдены в пещере Стайня на юге Польши. Там сохранились останки небольшой группы неандертальцев. Ученый из Болонского университета Андреа Пичин предположил, что в пещере жило не менее семи человек.

Найденные зубы принадлежали не одному неандертальцу, а небольшому сообществу из того же периода. Так, пещере удалось сохранить уникальную и целостную генетическую картину.

Наследственность по материнской линии позволила команде ученых сравнить неандертальцев без сбора значительно большего количества ДНК этого вида.

Митохондриальная ДНК, которая является небольшой генетической записью, передающейся преимущественно по материнской линии, обнаружила совпадение материнских линий в трех образцах.

«В Стайне, напротив, удалось реконструировать небольшую группу особей. Это впервые обеспечило целостную генетическую картину неандертальцев в этой части Европы», — объясняет Андреа Пичин.

Сначала находки в пещере Стайня считали упорядоченными, пока три зуба из верхнего слоев окаменелостей не поставили под сомнение идею. Совместная материнская ДНК показала, что эти слои сместились после захоронения, скорее всего, из-за морозов и нарушений внутри пещеры.

Теперь археологи не считают пещеру простой последовательностью более старых и младших слоев окаменелостей.

Неандертальцы имели широкое общее происхождение. По всей Европе генетическая линия Стайни совпадает с генами неандертальцев за пределами Польши, включая популяции во Франции, Испании, Португалии и горном регионе между Черным и Каспийским морями.

Эта закономерность предполагает, что родственные материнские линии неандертальцев когда-то достигали всей западной Евразии. Предыдущие исследования одного моляра из пещеры Стайня намекали на это. Однако теперь ученые убеждены, что это не совпадение.

Совпадение ДНК не может подтвердить точное генеалогическое дерево, но оно указывает на общие материнские связи между родственными индивидами. Столько подробностей попадается редко, ведь обычно останки неандертальцев находят в виде отдельных костей из разных мест, а не сгруппированных останков одной семьи в одной пещере.

В пещере Стайня, вероятнее всего, нашли останки неандертальцев, входивших в традицию Микок раннего среднего палеолита, которая использовала каменные ножи.

Сравнительные анализы ДНК неандертальцев свидетельствуют, что некоторые линии неандертальцев могли просуществовать гораздо дольше, чем считают ученые сейчас. Выводы из Польши свидетельствуют, что исследователям стоит осторожнее относиться к поздним датам, когда разнообразие доказательств не совпадает.

Точные даты проживания неандертальцев на Земле неизвестны. Ни один метод исследования сейчас не может охватить сложную историю популяций неандертальцев.

Исследования жизни неандертальцев на территории современной Польши показывают, что Центрально-Восточная Европа могла быть коридором, который соединял регионы по всей Евразии, а не пробелом на карте популяций неандертальцев.

Зубы из пещеры Стайня превратили это место в четкое доказательство материнской связи, перемещение неандертальцев на большие расстояния и более точное датирование.

Эти три ключевых вывода помогают сделать предположение, что коридор на территории Польши мог поддерживать общие линии неандертальцев на больших территориях. Это предположение удастся подтвердить, если будут найдены и исследованы ДНК неандертальцев из соседних регионов.

Что еще известно об исследованиях неандертальцев

Археологи нашли доказательства умышленного каннибализма — древние европейцы охотились на детей неандертальцев. Ученые пришли к выводу, что это происходило на территории современной Бельгии около 45 тысяч лет назад.

А более 100 тысяч лет назад родственники современных людей — неандертальцы — использовали кожу убитых животных для изготовления водонепроницаемой одежды и сумок. Уже тогда им хотелось иметь комфорт и тепло в одежде, которая не пропускает влагу.