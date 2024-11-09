Неожиданное столкновение астероида с Землей: какую он нес опасность

Астероид вошел в атмосферу через несколько часов после обнаружения

В октябре 2024 года астероид 2024 года UQ вошел в атмосферу Земли всего через несколько часов после того, как его обнаружили ученые.

Об этом сообщило издание Space.com.

Маленький космический объект диаметром от 1 до 2 метров был зафиксирован 22 октября с помощью гавайской системы телескопов ATLAS. Однако, через короткий промежуток времени между обнаружением и его падением на Землю, мониторинговые системы не успели своевременно предупредить об угрозе.

Через два часа после обнаружения астероидов сгорел при входе в атмосферу над Тихим океаном, близ Калифорнии. Вспышки от сгорания астероида были зафиксированы метеорологическими спутниками США и проектами NASA, что позволило ученым подтвердить столкновение и просчитать траекторию объекта.

"Программа ATLAS получила изображения, которые включали обнаружение небольшого объекта на курсе столкновения с высокой вероятностью. Однако из-за расположения объекта у края двух смежных полей его распознали как движущийся объект лишь через несколько часов", — говорится в информационном бюллетене Европейского космического агентства.

Это уже третий "неизбежный удар" за 2024 год. Ранее схожие случаи произошли в январе и сентябре. Поскольку астероид был небольших размеров, он не представлял угрозы планете — полностью сгорел в атмосфере.

Напомним, астрономы нашли в далеком космосе "прожорливую" черную дыру.

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