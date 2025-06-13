Неожиданные находки на Луне: ученые обнаружили остатки от вулканов

Луна / © Associated Press

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Во время своих первых шагов на Луне астронавты миссии «Аполлон» ожидали увидеть только серые скалы и пыль. Однако они обнаружили миллиарды крошечных, блестящих оранжевых стеклянных бусин, рассыпанных по лунному ландшафту, словно микроскопические самоцветы.

Об этом пишет Universetoday.

Эти бусинки, каждая из которых меньше песчинки, оказались древними капсулами времени, сохраняющими историю вулканической активности Луны. Они образовались примерно 3,3–3,6 миллиарда лет назад во время взрывных извержений вулканов на поверхности еще молодого спутника.

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История этих стеклянных бусин начинается с поразительной вулканической активности. Они образовались, когда лунные вулканы выбрасывали из недр материал на поверхность. В холодном вакууме вокруг Луны каждая капля скамьи мгновенно застывает, превращаясь в крохотную стеклянную сферу. Представьте извержения, похожие на известные лавовые фонтаны Гавайев, но происходящие в безвоздушном пространстве. Без атмосферы, которая бы их замедляла, или погодных условий, которые их разрушали. Эти крохотные стеклянные бусины остаются первозданными уже более 3 миллиардов лет.

Микроскопические изображения лунного вулканического стекла. (Фото: Кэтрин Робинсон и Г. Джеффри Тейлор) / © Nature Geoscience

В течение пятидесяти лет эти образцы ждали в лабораториях, пока технологии не догонят научный интерес. Райан Оглиор, доцент кафедры физики Вашингтонского университета в Сент-Луисе, назвал их «одними из самых удивительных образцов внеземных объектов». Ведь бусины являются «крошечными, нетронутыми капсулами лунных недр».

Сейчас ученые наконец-то смогли заглянуть внутрь этих бусин. Они использовали новые, очень современные микроскопы, которых не было во времена «Аполлона». Исследователи применяли разные сложные приборы, такие как сильные ионные лучи и электронные микроскопы. Это позволило им выучить бусины, не повредив их. Надо было быть очень аккуратными. Важно защитить образцы от воздуха на Земле, так как он мог изменить древние минералы на их поверхности.

Эти бусины чрезвычайно ценны с научной точки зрения благодаря разным цветам и составу, рассказывающим разные разделы вулканической истории Луны. Некоторые бусины блестящие оранжевые, другие — блестящие черные, и каждая разновидность раскрывает информацию о разных типах извержений, происходивших в течение миллионов лет.

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Минеральный и изотопный состав поверхностей бусин служит зондами для изучения различного давления, температуры и химической среды лунных извержений 3,5 миллиарда лет назад.

Анализ этих бусин — это «похоже на чтение дневника древнего лунного вулканолога». Каждая крошечная сфера содержит подсказки об условиях глубоко внутри Луны в эпоху, когда наша Солнечная система была еще молодой и динамичной.

Эти стеклянные бусины напоминают нам, что Луна не всегда была тем тихим, неактивным миром, который мы видим сегодня. Миллиарды лет назад это было геологически активное место со взрывчатыми вулканами, создававшими эти прекрасные, микроскопические окна в историю Луны, продолжающие раскрывать свои тайны современной науке.

Ранее сообщалось, космический аппарат Solar Orbiter стал первым, кому удалось сфотографировать полюса Солнца не с уровня экватора, а с наклонной орбиты. 16–17 марта аппарат зафиксировал южный полюс под углом 15°, а 23 марта достиг угла 17°.

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Все предыдущие фотографии нашей звезды были сделаны с экваториального ракурса. Solar Orbiter, наклонив свою орбиту, в первый раз показал Солнце под углом 17°, что позволило конкретно узреть его южный полюс.