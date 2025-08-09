Неожиданные последствия глобального потепления: как таяние льда Гренландии влияет на океанскую жизнь

Тали воды из ледников Гренландии питают океанских обитателей / © Associated Press

Ежегодно ледяной щит Гренландии теряет около 270 миллиардов тонн льда. Ученые обеспокоены, поскольку это приводит к повышению уровня мирового океана. Однако недавнее исследование NASA выявило неожиданное последствие этого процесса: таяние льда способствует взрывному росту морской жизни.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Как таяние льда влияет на жителей океана

Для изучения труднодоступных вод Гренландии ученые из Лаборатории реактивного движения NASA и Массачусетского технологического института создали уникальную компьютерную модель ECCO-Darwin. Она симулирует взаимосвязь между физикой океана и морской жизнью, что позволило понять, как таяние ледников влияет на экосистему.

Согласно исследованию, пресная вода от тающих ледников действует как «лифт»: она поднимает с глубин океана на поверхность жизненно важные питательные вещества, такие как железо и нитраты. Этот процесс питает крошечные организмы, похожие на растения – фитопланктон.

Прямое наблюдение за этим процессом в отдаленных ледяных водах Гренландии невероятно сложно.

«Мы столкнулись с этой классической проблемой — попыткой понять систему, которая столь отдалена и похоронена под льдом. Так что нам понадобилась лучшая компьютерная модель», — сказал Дастин Кэрролл, океанограф из Университета штата Сан-Хосе, работающий с NASA.

С помощью суперкомпьютеров NASA было рассчитано, что питательные вещества, переносимые талыми водами, могут увеличить летний рост фитопланктона в районе исследования на 15-40%. Это также объясняет, почему спутниковые данные за 1998-2018 годы показали рост фитопланктона в арктических водах на 57%.

Почему это важно для планеты

Фитопланктон, невзирая на свой микроскопический размер, имеет колоссальное значение для планеты и пищевых цепей океана. Эти организмы поглощают углекислый газ, а также являются пищей для криля и других мелких животных, которые в свою очередь служат пищей для больших морских обитателей, таких как рыба и киты.

Ученые не могут с уверенностью сказать, будет ли этот всплеск роста фитопланктона долгосрочный положительный эффект на морскую жизнь и рыболовство. Они отмечают, что поскольку таяние льда Гренландии, по прогнозам, будет ускоряться и дальше, его влияние на всю экосистему — от уровня моря до солености прибрежных вод — еще предстоит изучать.

Команда ученых планирует расширить свои симуляции, чтобы понять влияние этих процессов по всему побережью Гренландии и за его пределами.

