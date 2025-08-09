- Дата публикации
Неожиданные последствия глобального потепления: как таяние льда Гренландии влияет на океанскую жизнь
Новое исследование NASA показало, что таяние ледников Гренландии способствует бурному росту фитопланктона.
Ежегодно ледяной щит Гренландии теряет около 270 миллиардов тонн льда. Ученые обеспокоены, поскольку это приводит к повышению уровня мирового океана. Однако недавнее исследование NASA выявило неожиданное последствие этого процесса: таяние льда способствует взрывному росту морской жизни.
Как таяние льда влияет на жителей океана
Для изучения труднодоступных вод Гренландии ученые из Лаборатории реактивного движения NASA и Массачусетского технологического института создали уникальную компьютерную модель ECCO-Darwin. Она симулирует взаимосвязь между физикой океана и морской жизнью, что позволило понять, как таяние ледников влияет на экосистему.
Согласно исследованию, пресная вода от тающих ледников действует как «лифт»: она поднимает с глубин океана на поверхность жизненно важные питательные вещества, такие как железо и нитраты. Этот процесс питает крошечные организмы, похожие на растения – фитопланктон.
Прямое наблюдение за этим процессом в отдаленных ледяных водах Гренландии невероятно сложно.
«Мы столкнулись с этой классической проблемой — попыткой понять систему, которая столь отдалена и похоронена под льдом. Так что нам понадобилась лучшая компьютерная модель», — сказал Дастин Кэрролл, океанограф из Университета штата Сан-Хосе, работающий с NASA.
С помощью суперкомпьютеров NASA было рассчитано, что питательные вещества, переносимые талыми водами, могут увеличить летний рост фитопланктона в районе исследования на 15-40%. Это также объясняет, почему спутниковые данные за 1998-2018 годы показали рост фитопланктона в арктических водах на 57%.
Почему это важно для планеты
Фитопланктон, невзирая на свой микроскопический размер, имеет колоссальное значение для планеты и пищевых цепей океана. Эти организмы поглощают углекислый газ, а также являются пищей для криля и других мелких животных, которые в свою очередь служат пищей для больших морских обитателей, таких как рыба и киты.
Ученые не могут с уверенностью сказать, будет ли этот всплеск роста фитопланктона долгосрочный положительный эффект на морскую жизнь и рыболовство. Они отмечают, что поскольку таяние льда Гренландии, по прогнозам, будет ускоряться и дальше, его влияние на всю экосистему — от уровня моря до солености прибрежных вод — еще предстоит изучать.
Команда ученых планирует расширить свои симуляции, чтобы понять влияние этих процессов по всему побережью Гренландии и за его пределами.
