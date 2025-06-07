Неожиданный эффект ураганов: ученые обнаружили, как штормы питают морскую жизнь

Мощные ураганы перемешивают океан, чтобы поднять на поверхность питательные вещества.

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Исследователи обнаружили удивительную положительную сторону ураганов после того, как шторм 4-й категории прервал их экспедицию у побережья Мексики. Команда смогла принять пробы океана сразу после прохождения шторма. Они обнаружили, что штормы перемешивают океан настолько мощно и глубоко — до тысяч метров — что на поверхность поднимается богатая питательными веществами холодная вода.

Об этом сообщает Phys.org

Ураганы «пробуждают» океан

Большие участки цветения фитопланктона в океане, даже видные из космоса, становятся настоящим пиром для бактерий, зоопланктона, мелкой рыбы и фильтраторов, таких как моллюски и усатые киты.

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Когда мы прибыли туда, можно было буквально увидеть и почувствовать разницу в океане. Он был зеленым от всего продуцируемого хлорофилла. Там были совершенно другие организмы, и они просто безумствовали после шторма», — рассказал профессор Майкл Биман.

Обратная сторона медали: зоны с низким содержанием кислорода

Однако такое интенсивное перемешивание также поднимает из глубин зоны с низким содержанием кислорода (OMZs), располагая их значительно ближе к поверхности, чем обычно. Это угрожает организмам, которым для выживания требуется более высокая концентрация кислорода.

Биман, морской биолог, изучает микробную экологию и биогеохимию, в частности, океанические кислородные минимальные зоны — большие и глобально значимые участки с низким или нулевым содержанием кислорода. Они являются естественными явлениями, в отличие от «мертвых зон», вызванных загрязнением. OMZs обычно находятся на средних глубинах и существенно влияют на морские экосистемы, поскольку неблагоприятны для многих организмов. Следует отметить, что потепление океанов способствует расширению этих зон.

Случайное открытие во время урагана Бад

В 2018 году Биман со своей командой отправились в экспедицию из Масатлана (Мексика) в Сан-Диего, чтобы изучить OMZs. Они знали о возможной турбулентной погоде и внимательно следили, как второй назван шторм года, ураган «Бад», приближался к их запланированному региону исследований.

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«Мы были очень осторожны, и у нас были планы А, В, С и D. Прогнозирование было очень точным, и мы знали, что шторм быстро усилился», — сказал он.

Вместо того чтобы направляться к берегу, корабль ученых маневрировал между исследовательскими участками и за островами. Исследователи ждали, пока шторм пройдет.

«Здесь было определенное мастерство, но, безусловно, и немного удачи, и мы добавили место для отбора проб прямо там, где шторм был на пике своей мощности, буквально в нескольких километрах от бывшего эпицентра», — отметил Биман.

Эти пробы редко, если вообще когда-нибудь, берутся сразу после столь интенсивного перемешивания воды ураганом. Данные показали, что ураган резко изменил концентрацию кислорода.

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«Я никогда не видел таких измерений в этих районах океана, никогда», — подчеркнул Биман.

Новые горизонты для исследований

После поездки исследователи изучали разные аспекты полученных результатов. Биман сотрудничал с профессором геофизики Лихини Алувихаре и двумя ее студентами.

Марго заметила подповерхностные изменения от урагана, когда готовила свои разделы диссертации, особенно то, что кислородная минимальная зона быстро поднялась на мелководье. Ирина исследовала свои уникальные данные об органических веществах, чтобы найти изменения, вызванные ураганом, которые оказались очень четкими и драматичными», — сказал он.

В образцах также были ДНК и РНК, что позволило исследователям выявить организмы, реагировавшие на цветение фитопланктона. Биман отметил, что они видели много черепах, что было необычно, поскольку они были вдали от берега.

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«Мы делали это в то время года, когда в этих районах океана не происходит ничего особенного с биологической точки зрения. Поэтому эти вызванные ураганами цветения — это своего рода оазисы для океанских организмов. Мы обнаружили цветение бактерий, но я бы не удивился, если бы большие организмы использовали ураганы. Они могут чувствовать приближение штормов, а затем мигрировать в районы, над которыми только что прошел шторм», — отметил профессор.

Образцы и данные настолько уникальны, что Биман планирует продолжать работать с ними и надеется на сотрудничество с другими учеными, которые интересуются влиянием ураганов и их прогнозированием.

«Мы лишь царапаем поверхность того, что делают эти штормы, и это было несколько трудных дней в море. Я надеюсь, что мы продолжим узнавать как можно больше о том, что происходит во время и после ураганов», — подытожил Майкл Биман.

Напомним, ученые обнаружили тревожные изменения в океанах мира. Ученые зафиксировали потемнение более 20% мирового океана. Это уменьшает зону, где возможна жизнь, которая может повлиять на целые экосистемы.

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