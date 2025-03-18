Неподалеку от Большой Медведицы есть звезда, посылающая таинственные сигналы – ученые решили давнюю загадку

Ученые обнаружили "мертвую" звезду, посылающую таинственные сигналы. Астрономы связали повторяющиеся импульсы с белым и красным карликами на узкой орбите. Каждые два часа их магнитное взаимодействие генерирует радиовспышки, явление, ранее связанное только с нейтронными звездами. Это открытие изменяет наше понимание долгопериодических радиопереходных процессов и их происхождение.

Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астрономы, в частности астрофизик Северо-Западного университета Чарльз Килпатрик, идентифицировали источник таинственных радиоимпульсов, впервые обнаруженных десять лет назад.

"Эти импульсы, происходящие каждые два часа, были прослежены в регион близ Большой Медведицы. Проанализировав данные нескольких телескопов, исследователи определили, что сигналы поступают из неожиданного источника — двойной звездной системы, содержащей мертвую звезду", — говорится в сообщении.

Система состоит из красного и белого карликов, вращающихся так близко друг к другу, что их магнитные поля взаимодействуют. Каждые два часа, когда их магнитные поля сталкиваются, они создают мощное радиоизлучение.

"Есть несколько сильно намагниченных нейтронных звезд или магнетар, которые, как известно, демонстрируют радиоимпульсы с периодом в несколько секунд", — сказал астрофизик Чарльз Килпатрик.

По его словам, источники могут излучать импульсы через равные промежутки времени, поскольку они вращаются, поэтому можно видеть радиоизлучение только тогда, когда источник обращается к нам.

"Теперь мы знаем, что, по крайней мере, некоторые долгопериодические радиопереходные процессы происходят от двоичных систем. Мы надеемся, что это побуждает радиоастрономов локализовать новые классы источников, которые могут возникать от двойных нейтронных звезд или магнитаров", — пояснил Чарльз Килпатрик.

Напомним, ранее речь шла о том, что с помощью космических телескопов ученые провели новое исследование сверхмассивной черной дыры, известной как шут BL Ящерицы, и обнаружили у него очень странное поведение.

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