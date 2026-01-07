Нерадио и не лазеры: ученые рассказали, как на самом деле инопланетяне могут подавать сигналы

Корабль инопланетян

Развитые инопланетные цивилизации могут передавать сигналы не радиоволнам, а коротким световым вспышкам — подобно тому, как на Земле общаются светлячки. Такую гипотезу выдвинули ученые в новом исследовании, призвав пересмотреть подход к поиску внеземной жизни.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи отмечают: современные программы по поиску инопланетного разума могут быть ограничены антропоцентрическим мышлением — то есть попытками искать нечеловеческие цивилизации по человеческой логике.

В течение десятилетий ведущие научные программы, в частности SETI, сосредотачивались на поиске радиосигналов или следов масштабных технологических объектов, таких как гипотетические сферы Дайсона. Впрочем, авторы нового исследования предполагают: развитые цивилизации могут вообще не использовать радиоволны.

По их словам, такие цивилизации могли эволюционировать в «радиотих» состояние, используя другие, менее заметные способы коммуникации, в частности регулярные световые вспышки.

На Земле светлячки общаются сериями повторяющихся вспышек света, позволяющих им идентифицировать вид и находить партнеров. Исследователи считают, что подобный принцип может быть использован и внеземными цивилизациями как своеобразный сигнал «мы здесь».

В рамках исследования ученые проанализировали характеристики более 150 пульсаров — нейтронных звезд, излучающих регулярные импульсы света. Хотя никаких доказательств искусственного происхождения сигналов найдено не было, некоторые свойства их напоминают «коммуникационные шаблоны», известные в живой природе

Авторы подчеркивают: их работа — это, прежде всего, мыслительный эксперимент, а не подтверждение существования инопланетных сигналов. В то же время, исследование призывает научное сообщество мыслить шире и учитывать опыт изучения коммуникации животных на Земле.

Ученые отмечают, что поиск внеземного разума нуждается в отказе от предубеждений и готовности искать сигналы, не соответствующие человеческим представлениям о технологиях и связи.

По словам исследователей, коммуникация является фундаментальным признаком жизни, и она может проявляться во множестве форм. Если человечество хочет действительно найти инопланетян, ему придется научиться видеть то, что раньше оставалось без внимания.

Ученые призывают соединить усилия астрономов, биологов и специалистов по изучению поведения живых существ, чтобы расширить представление о том, какой может быть жизнь за пределами Земли.

