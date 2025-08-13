Незрячая женщина снова увидела свет благодаря зубу: подробности

Гейл Лейн / © CBC

75-летняя жительница города Виктория, Канада, Гейл Лейн впервые за десять лет смогла увидеть лицо своего партнера и радостно виляющую хвост собаки. Это стало возможным благодаря редкой операции, во время которой ее имплантировали собственный зуб.

Об этом пишет CBC.

Лейн потеряла зрение из-за аутоиммунного заболевания, которое привело к рубцеванию роговицы. В феврале она стала одной из трех канадцев, которым провели остеоодонтокератопротезирование — сложную двухэтапную процедуру, ранее выполнявшуюся только за границей.

Операцию провел офтальмолог Грег Молони из больницы Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере — впервые в истории Канады. Сначала у пациентки удалили зуб, вживили его в щеку, чтобы он покрылся соединительной тканью, а затем пересадили в глазницу, добавив линзу для фокусировки зрения.

Доктор Грег Молони – офтальмолог и хирург. / © CBC

Первые признаки зрения появились через несколько недель: сначала Лейн различала свет, затем движения, а затем цвета, деревья и цветы. Она впервые смогла увидеть своего черного лабрадора Пайпер и – спустя почти полгода после операции – лицо партнера Фила, с которым познакомилась уже после потери зрения.

"Теперь я вижу много красок, могу одеваться без помощи сервиса для незрячих и мечтаю снова стать независимой", - говорит Лейн. Хотя процесс восстановления продолжается, он уверен: долгое ожидание того стоило.

