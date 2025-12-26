- Дата публикации
Нет аналогов среди известных миров: ученые открыли странную экзопланету
Она вращается вокруг миллисекундного пульсара и обладает экстремальными физическими и химическими свойствами.
Астрономы открыли экзопланету PSR J2322-2650b, не имеющую аналогов среди известных миров.
Исследование показывает, что ее происхождение не соответствует ни одной из существующих моделей формирования планет, пишет ScienceAlert.
Экзопланета PSR J2322-2650b может стать самым удивительным известным миром в галактике Млечный Путь. Это так называемый горячий Юпитер, который вращается вокруг миллисекундного пульсара и испытывает мощное гравитационное влияние звезды.
Под действием этой гравитации планета растянута до напоминающей лимон формы. Ее атмосфера содержит углеродную пару, вероятно, имеет гелиевое основание и движется с чрезвычайной скоростью в направлении, противоположном вращению самой планеты.
