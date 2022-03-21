Нет мобильной связи: как общаться между абонентами и вызвать экстренные службы

Нет мобильной связи: как общаться между абонентами и вызвать экстренные службы

Основной альтернативой мобильной связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны).

При отсутствии мобильных сетей для осуществления экстренных вызовов и связи между абонентами есть несколько альтернативных вариантов, передает Минздрав и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Основной альтернативой мобильной связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны).

Для вызова скорой помощи следует набирать номер 103.

Если есть доступ к интернету, можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

В случае необходимости с медиками можно связаться с помощью чата на сайте Минздрава.

Использование мобильных телефонов как средств радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон необходимо установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

При отсутствии связи и доступа к интернету рекомендуется по возможности переместиться в здания, оборудованные телефонной и/или радиосвязью. Например, в административные здания: органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделы полиции и т.д.

Если в кризисной ситуации не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно договориться о месте и времени встречи.

Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место – определите точку и время сбора и договоритесь о времени, сколько будете ждать.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны.

Напомним, электронный медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны.

Об этом сообщают на официальной странице медицинского сервиса Telegram.