Нетронутая гробница в возрасте 2500 лет: в Италии нашли погребение принца-воина с боевой колесницей

Археологи нашли 2500-летнюю гробницу принца-воина пропавшей цивилизации пицценов / © facebook.com/oleg.apostolov

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На восточном побережье Италии при раскопках древнего некрополя исследователи обнаружили монументальное мужское захоронение доримской эпохи с боевой колесницей и оружием. Эта уникальная археологическая находка в возрасте двух с половиной тысяч лет проливает свет на погребальные ритуалы загадочной древней цивилизации.

Об этом пишет Live Science.

Уникальные артефакты и погребальный комплекс

В центре монументального кругового частокола в муниципалитете Сироло специалисты раскопали просторную могилу шестого века до нашей эры. Вместе с телом знатного воина под землю поместили невредимую двухколесную деревянную колесницу, боевой топор и защитный шлем. Также в гробнице оставили несколько бронзовых сосудов с керамическими крышками, содержащими органические остатки от ритуальных подношений для потусторонней жизни.

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«Это первый случай, когда археологи наблюдают целое аристократическое ядро пицэнов, и это открытие может предоставить новые перспективы по структуре элит», — заявил руководитель новых раскопок, археолог Стефано Финокки.

Совсем рядом с принцем ученые обнаружили еще одну могилу женщины, которую похоронили с тканями, обувью и многочисленными старинными шпильками. На ее голове размещалась огромная металлическая застежка с куском янтаря, которая могла быть частью сложной прически или роскошного головного убора. Исследователи отмечают, что неподалеку также расположена известная «Гробница королевы», где ранее находили останки женщины с двумя колесницами и илами.

Деревянный частокол и загадка пицценов

Новооткрытое кладбище изумило экспертов своей беспрецедентной формой и нестандартным расположением на небольшом холме. Если ранее обнаруженные некрополи этого региона традиционно окружались рвом для символического отделения мертвых от живых, этот комплекс был обнесен крепким деревянным частоколом. Такая необычная архитектурная деталь могла служить для дополнительного подчеркивания монументального характера и высокого статуса похороненных там людей.

Сама цивилизация пикенов проживала в этом итальянском регионе по соседству с этрусками, однако оставила после себя очень мало письменных памятников. Именно поэтому вся объективная информация об этой загадочной группе базируется исключительно на результатах подобных масштабных экспедиций. Найденные артефакты уже убедительно доказывают, что правящая верхушка того времени была глубоко интегрирована в плотную сеть торговых связей с центрами центральной Италии.

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Напомним, под непроходимыми зарослями одного из древнейших лесов планеты исследователи наткнулись на совершенно неприкосновенное поселение, тысячу лет хранившее жуткие тайны прошлого. За все это время потерянный город майя не нашел ни один мародер.

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