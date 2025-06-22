Неуловимая девятая планета: астрономы нашли доказательства ее существования (фото)

Таинственная девятая планета Солнечной системы найдены возможные следы / © Associated Press

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В течение многих лет астрономы искали таинственную девятую планету, которая, вероятно, скрывается в темных внешних пределах Солнечной системы. Теперь команда исследователей решила пойти по новому пути: они охотятся за тепловым излучением этой загадочной планеты.

Об этом говорится на universetoday.

Все началось с непонятных явлений в поясе Койпера — области за пределами орбиты Нептуна. Ученые заметили, что малые ледяные объекты в этой зоне расположены в необычно подобных орбитах, что не объясняется случайностью. Вероятнее всего объяснение: гравитационное влияние большой, до сих пор неизвестной планеты, так называемой Девятой планеты:.

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Фото: Центр малых планет

По оценкам, Планета Девять имеет массу в 5–10 раз больше Земли и вращается на расстоянии в 400–800 астрономических единиц от Солнца. Из-за такой удаленности она чрезвычайно тускла и почти невидима для телескопов, ищущих объекты за отраженным светом.

Однако команда под руководством Амоса Чена из Национального университета Цин Хуа предложила другой подход: искать тепло, а не свет. Дело в том, что отраженный свет становится в 16 раз слабее при удвоении расстояния.

Ученые использовали данные с японского космического телескопа AKARI, проведшего самое чувствительное всемирное инфракрасное обследование неба. AKARI может улавливать очень слабое тепловое свечение, которое должно излучать такая далекая планета.

Команда сосредоточила поиск на участке неба, где, по компьютерным моделям, Планета Девять должна быть.

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После детального анализа были выявлены два кандидата. Оба расположены в предусмотренной зоне и излучают инфракрасный свет, отвечающий теоретическим ожиданиям. Это еще не окончательное доказательство, но самая убедительная подсказка, которую имеем сегодня.

Следующий шаг — подтвердить эти наблюдения более мощными телескопами. Если хотя бы один из кандидатов действительно окажется Планетой № 9, это изменит представление о формировании Солнечной системы.

Напомним, к Земле мчится огромный астероид.

Именно сегодня, 22 июня, вблизи планеты Земля пролетит крупный астероид 2003 AY2, который NASA классифицирует как потенциально опасный из-за размеров и расстояний сближения.

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