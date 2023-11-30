Неутешительная новость для человечества: пик активности Солнца наступит раньше прогнозов

Следующий солнечный максимум начнется уже в начале 2024 года.

Ученые в ходе исследования обнаружили новую взаимосвязь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен. Это помогло предсказать время наступления пика активности Солнца во время нынешнего 25-го солнечного цикла.

Об этом пишет Phys.

О том, что новый солнечный максимум может начаться раньше, чем показывали предварительные прогнозы, то есть в 2024 году, ученые говорят уже в течение всего этого года.

Авторы исследования говорят, что следующий солнечный максимум придет уже в начале 2024 года. Хотя некоторая неопределенность в расчетах отодвигает также временные рамки до сентября следующего года.

Если новый солнечный максимум будет, как считается, гораздо сильнее предыдущего, то количество вспышек на Солнце может значительно возрасти в 2024 году. И это не слишком хорошая новость для нашей планеты, говорят исследователи.

Напомним, исследование ученых ранее показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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