Невероятная биотехнология: ученые сделали первые прототипы живых уличных фонарей

Ученые создали разноцветные суккуленты, светящиеся в темноте

Ученые в Китае создали светящиеся в темноте разноцветные суккуленты. Для этого они ввели в листья растений цветные частицы-фосфоры, которые поглощают свет, а затем постепенно высвобождают, что заставляет растения довольно долго светиться.

Об этом пишет Live Science.

Новая эра биолюминесцентных растений

Исследователи утверждают, что это первые в мире разноцветные растения с эффектом свечения, имеющие синий, зеленый, красный и сине-фиолетовый оттенки. Согласно новому исследованию, эти люминесцентные суккуленты светились до двух часов, превосходя другие, уже известные подобные растения, созданные с помощью материальной инженерии.

Изобретение, по мнению исследователей, открывает путь к созданию устойчивого, основанного на растениях освещения, которое можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе.

«Представьте себе светящиеся деревья, заменяя уличные фонари. Частицы рассеялись всего за несколько секунд, и все письмо скулента засветилось», — отметил в своем заявлении ведущий автор исследования, исследователь Южнокитайского сельскохозяйственного университета Шутин Лю.

Преимущества новой технологии

Ученые уже создавали светящиеся в темноте растения, как с помощью генной, так и материальной инженерии. Методы генной инженерии используют гены биолюминесценции, уже существующие в некоторых растениях, например, в фитопланктоне. Однако эти гены имеют ограниченный, преимущественно зеленый цветовой диапазон, что существенно ограничивает их применение.

Методы материальной инженерии предполагают введение в листья растений светоизлучающих частиц, чтобы заставить их светиться. Однако до сих пор такие методы генерировали только тусклый свет, быстро угасающий. Для сильной люминесценции светоизлучающие частицы должны быть достаточно малыми, чтобы рассеиваться в тканях растения, но и достаточно большими, чтобы излучать видимое свечение.

Предыдущие эксперименты с использованием наночастиц, полученных из люциферазы светлячков – фермента, создающего биолюминесценцию у светлячков – давали лишь слабое свечение, резко угасавшее через 30 минут.

Для нового исследования Лю и ее коллеги использовали светоизлучающие частицы фосфора, которые были примерно шириной с человеческий эритроцит (от 6 до 8 микрометров). По словам Лю, частицы размером в микрометры были достаточно большими, чтобы излучать сильное свечение, свободно перемещаясь по растению.

«Мелкие, наноразмерные частицы легче перемещаются внутри растения, но они более тусклые», — объяснил он.

Эффективность и потенциал

Частицы размером в микрометр подошли для суккулентов, но не для других растений, протестированных в исследовании, включая китайскую капусту (Brassica rapa chinensis) и золотой потос (Epipremnum aureum). Исследователи использовали суккуленты Echeveria «Mebina» с сине-зелеными листьями с красными кончиками. В отличие от китайской капусты и золотого потоса, эти суккуленты имеют сравнительно большие промежутки между клетками, что позволяет микронным частицам свободно перемещаться по растению.

Исследователи ввели частицы фосфора в листья Echeveria Mebina и заряжали растения на солнечном свете или под светом комнатного светодиодного освещения в течение нескольких минут, получая одинаковый эффект послесветения в обоих экспериментах. Зеленые частицы производили самое продолжительное свечение: растения излучали свет до 2 часов и в самые яркие моменты могли сравниться с небольшим ночником.

Команда создала первые в мире разноцветные люминесцентные растения, вводя в листья суккулентов синие, зеленые, красные и сине-фиолетовые частицы фосфора. Ученые также построили стену из 56 суккулентов, которая излучала достаточно света, чтобы видеть окружающие объекты и даже читать текст в их свете.

«Я считаю невероятным, что полностью созданный человеком микромасштабный материал может так легко сочетаться с природной структурой растения. То, как они интегрируются, почти волшебно», — сказал Лю.

Практическое применение и будущее

В будущем люминесцентные суккуленты могут стать низкоуглеродистым решением для освещения. Исследователи надеются добиться такого же эффекта и в других растениях, которые можно будет заряжать на солнечном свете как батареи для обеспечения декоративного и практического освещения.

"Этот процесс прост, экономически эффективен и достигает люминесценции в течение 10 минут, что открывает путь для практического применения в освещении на основе растений", - написали ученые в своем исследовании.