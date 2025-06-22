Невероятная находка: археологи обнаружили доказательства существования матриархальной цивилизации 4500 лет назад

Археологи обнаружили в Китае два кладбища старше 4500 лет

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Представьте мир, где власть передается от матери к дочери, а мужья после женитьбы присоединяются к роду жены. Именно такую удивительную картину открыл генетический анализ старинных скелетов в Китае. Оказывается, около 4500 лет назад в Восточной Азии процветало уникальное матриархальное сообщество, возглавляемое женщинами на протяжении не менее 10 поколений.

Об этом сообщает Live Science.

Загадка древнего кладбища

Долгое время считалось, что матриархальные общества являлись чрезвычайной редкостью в истории человечества. Однако новые данные из Китая переворачивают эти представления. Археологи, погрузившись в тайны древних захоронений каменного века, обнаружили, что общество было организовано чрезвычайно странным способом: все люди принадлежали к одному из двух кланов, управляемых женщинами. И что самое интересное — людей хоронили исключительно за материнской линией не менее десяти поколений.

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Это сенсационное открытие стало возможным благодаря раскопкам на археологическом участке Фуцзя в восточном Китае. Там были найдены два кладбища, которые располагались в 100 метрах друг от друга, с обеих сторон древнего жилого района. Более 500 захоронений, датированных 2750-2500 годами до нашей эры, стали настоящей казной для исследователей.

Тайны ДНК: кто возглавлял род

Как ученым удалось разгадать эту загадку в возрасте 4,5 тысячелетия? Ключом стала ДНК – настоящий исторический паспорт. Международная команда исследователей подробно проанализировала ДНК 60 скелетов из Фуцзя.

Оказалось, что все 14 человек с северного кладбища имели одинаковый тип митохондриальной ДНК (мтДНК), которая передается исключительно от матери к ребенку. Это было первым доказательством общей материнской линии.

Но настоящее открытие произошло, когда ученые проанализировали Y-хромосомы мужских скелетов – оказалась высокая степень их разнообразия. Это означало, что родители родители происходили из разных родов, тогда как женщины-матери были родственниками. Именно поэтому, как отметили исследователи, «большинство человек в Фуцзя, независимо от пола, были похоронены в соответствии с их материнской линией». Даже мужчины-подростки и взрослые мужчины были похоронены исключительно в своих материнских кланах, что полностью соответствует нормам матрилинейного общества.

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Уникальная возможность заглянуть в прошлое

Подобные находки древних обществ, организованных по материнской линии, являются настоящей редкостью. До сих пор только три других исследования ДНК идентифицировали матрилинейные сообщества: в Чако-Каньоне (Нью-Мексико), среди кельтской элиты (юг Германии) и у дураков (поселение кельтов железного возраста на территории Британии). Хотя, конечно, подобные практики существуют и в современных матрилинейных сообществах Юго-Восточной Азии.

Интересно, что глубинный анализ показал высокий уровень «кровного родства» — то есть браков между кровными родственниками — на протяжении всех 10 поколений. Хотя большинство женились на двоюродных или троюродных кузенах, в четырех случаях заметили признаки брака с близкими родственниками (первыми кузенами или ближе). Ученые предполагают, что это не столько подавляющая модель брака, сколько неизбежное явление для небольших закрытых сообществ.

Эта «уникальная социальная организация» беспрецедентна для популяций Восточной Азии каменного века. Будущие исследования ДНК и археологические раскопки обещают еще больше прояснить особенности матрилинейной социальной организации в ранних человеческих сообществах, добавляя новые, увлекательные страницы истории человечества.

Напомним, Археологи раскопали древнюю царскую гробницу , связанную с настоящим царем Мидасом. Новые находки в Гордионе могут переписать историю легендарного царя и его династии.

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