Невероятная находка: археологи обнаружили потерянный храм в Андах (фото)

Археологи обнаружили огромный каменный храм Фото иллюстративное / © Associated Press

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Удаленно в горах Анд, юго-восточнее озера Титикака, археологи обнаружили огромный каменный храм, построенный около 1000 лет назад одной из самых могущественных цивилизаций Южной Америки — Тиуанако.

Об этом идет речь на DailyMail.com.

Святилище построили представители цивилизации Тиуанако — народа, известного своими монументальными каменными сооружениями, совершенной оросительной системой, уникальным искусством и керамикой. Цивилизация исчезла около 1000 нашей эры.

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Комплекс имеет площадь, подобную городскому кварталу Фото DailyMail.com

Комплекс имеет площадь, подобную городскому кварталу: 125 метров в длину и 145 в ширину. Его образуют 15 прямоугольных помещений, расположенных вокруг центрального двора, который, вероятно, ориентирован по линии солнечного равноденствия — важное астрономическое событие для древних культур.

Некоторые конструкции построены из каменных блоков весом более 100 тонн, что свидетельствует о высоком уровне организации труда. Археологи считают, что здесь могли проживать более 20 000 человек.

«Это был не просто храм, а стратегический узел — ворота между горными и низменными торговыми маршрутами», — отметил доктор Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

3D-реконструкция храма демонстрирует, что его стены достигали трех метров в высоту. Комплекс расположен в 215 км юго-восточнее основного центра Тиуанако, что свидетельствует о политической и экономической экспансии цивилизации.

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Радиоуглеродный анализ показал, что место активно использовалось между 630 и 950 годами нашей эры — именно тогда, когда тиуанакцы расширяли влияние на восточные долины. Их общество пришло в упадок около 1000 года, и к моменту прихода инков в XV веке от него остались только руины.

Храм был обведен высокими плитами из красного песчаника и белого кварцита. Центральный двор, вероятно, обладал углубленной церемониальной площадью — характерной чертой храмов Тиуанако.

В ходе раскопок археологи обнаружили обломки кубков кера — из них пили кукурузное пиво чича во время аграрных праздников, что свидетельствует о роли храма как торгового центра.

Особое внимание обратило на то, что кукурузу не выращивали в этом высокогорном регионе — ее привозили из долин Кочабамбы. Это подчеркивает важность Паласпаты в связи между разными регионами и обменом культурными традициями.

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Мэр муниципалитета Караккьо Хусто Вентура Гуарайо отметил:

«Археологические находки в Паласпате важны, потому что подчеркивают наше местное наследие, которое раньше полностью игнорировали. Это открытие очень важно для нашей общины.»

Комплекс оставался неизвестным археологам, пока они не заметили необычные геометрические формы на спутниковых снимках. С помощью дронов и 3D-сканирования исследователи подтвердили наличие рукотворного сооружения.

Вблизи, на участке Окотави 1, археологи обнаружили жилища, орудия труда, кости животных и человеческие захоронения. Черепы с признаками искусственной деформации указывают на высокий социальный статус в культуре Анд.

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Напомним, на днях стало известно, что археологи обнаружили доказательства существования матриархальной цивилизации 4500 лет назад.

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