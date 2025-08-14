- Дата публикации
Невероятная находка: студентка обнаружила редкий золотой артефакт во время своих первых раскопок
Студентка-археолог из Флориды совершила невероятную находку, обнаружив редкий золотой предмет IX века всего за 90 минут своих первых раскопок в Великобритании.
Студентка-археолог из Флориды сделала невероятную находку , обнаружив редкий золотой предмет IX века всего за 90 минут своих первых раскопок в Великобритании. Этот артефакт, возможно, использовавшийся в религиозных или церемониальных целях, был найден в северо-восточном графстве Нортумберленд.
Об этом сообщает Live Science.
Невероятный дебют
Яра Соуза, студентка из Флориды, которая учится на археолога в университете Ньюкаслу, не могла поверить своему успеху. Она нашла загадочный золотой предмет размером всего 4 см, похожий на маленькую набалдашник.
«Я не могла поверить, что нашла что-то так быстро во время своих первых раскопок. Это было просто невероятно», – рассказала Яра Соуза.
Этот предмет почти идентичен, хотя и немного больше, чем другой артефакт, обнаруженный металлоискателем в 2021 году. Этот предмет был идентифицирован как шпилька с шаровидной головкой, которая датируется примерно 800–1000 годами н.э., периодом раннего средневековья.
Важное историческое значение
Оба золотых артефакта были найдены в одном и том же месте, недалеко от древней римской дороги, известной сегодня как Дир-стрит. Эта дорога была важной магистралью в римские времена, соединявшей северную часть империи с Шотландией. Ученые предполагают, что оба предмета, вероятно, связаны между собой, поскольку золото в то время ассоциировалось с высоким статусом.
«Мы знаем, что Дир-стрит продолжала быть важным путем еще долго после римлян. Возможно, эта пара предметов была похоронена намеренно», — сказал профессор римской археологии в Ньюкаслском университете и руководитель раскопок Джеймс Джеррард.
Оба артефакта будут детально изучены в рамках Программы портативных древностей Великобритании, занимающейся учетом археологических находок, сделанных общественностью. Эксперты отмечают, что это открытие является отличным примером того, как сотрудничество между археологами и людьми с металлоискателями может помочь лучше понять наше прошлое.
