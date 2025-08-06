- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 2 мин
Невероятная технология: Apple показала, как управлять iPhone силой мысли
Apple показала новую невероятную технологию, как управлять iPhone и iPad силой мысли.
Компания Apple и Synchron показали, как человек с мозговым имплантом может управлять iPad силой мысли.
Об этом пишет 9to5Mac.
В мае Apple поделилась предварительными деталями своих будущих планов по поддержке технологии управления мозгом для iPhone, iPad и других устройств. Теперь было опубликовано новое видео, показывающее первую живую демонстрацию этой технологии.
Apple готовит революционное нововведение — интеграцию технологии Brain-Computer Interface (BCI) в свои будущие операционные системы: iOS 26, iPadOS 26 и visionOS. Она будет включать в себя управление с помощью мыслей у пользователей с поддерживаемыми нейронными имплантатами.
Apple разрабатывает способы преобразования этих мозговых сигналов в способность выбирать и управлять интерфейсами iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Synchron BCI имплантируется в моторную кору головного мозга, в частности на поверхность кровеносного сосуда с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры.
Мужчина по имени Марк Джексон стал первым человеком в мире, получившим мозговой имплант Stentrode. У Марка развился боковой амиотрофический склероз — редкое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, поражающее опорно-двигательную систему. Мужчина не может пользоваться iPad руками. Но с помощью импланта он управляет планшетом с помощью мыслей. Он может открывать приложения и писать сообщения, используя силу мысли.
С помощью мысли можно только нажимать на кнопки и писать текст. Как прокручивать и пролистывать содержимое на экране, пока не придумали.
Synchron опубликовал видео, на котором Джексон полностью управляет своим iPad с помощью мысли.
Ранее сообщалось, что у Amazon появится гаджет, который будет слушать 24/7 все, что говорит пользователь