Невероятное открытие: аппарат NASA собрал на астероиде пыль старше Солнца

Исследователи обнаружили пыль, которая образовалась еще до рождения нашего Солнца

Аппарат NASA OSIRIS-REx доставил на Землю образцы, собранные из астероида Бенну. Новые исследования, обнародованные в трех научных изданиях, показывают, что эти частицы космической пыли содержат уникальный материал старше нашего Солнца, а их состав является настоящей «капсулой времени» для ученых.

Об этом пишет официальный портал NASA.

Происхождение материалов астероида Бенну

Бенну состоит из фрагментов большего «родительского» астероида, разрушенного в результате столкновения в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Одна из научных статей, опубликованная в журнале Nature Astronomy, свидетельствует, что астероид-прародитель Бенну был сформирован из материалов разного происхождения – как из внутренней, так и из внешней Солнечной системы, а также из-за ее пределов.

«Мы проследили происхождение этих первоначальных материалов, накопленных прародителем Бенну. Мы нашли зерна звездной пыли, предшествовавшие Солнечной системе, органическую материю, предположительно образовавшуюся в межзвездном пространстве, и высокотемпературные минералы, сформировавшиеся ближе к Солнцу», — заявила соавтор исследования из Космического центра NASA имени Джонсона Энн Нгуен.

Несмотря на невероятно низкую вероятность, некоторые из этих материалов смогли избежать разрушительных химических процессов, вызванных нагреванием и водой, и выжили во время столкновения, разбившего прародителя астероида и приведшего к образованию Бенну.

От воды до космического выветривания

Хотя некоторые оригинальные компоненты сохранились, большинство материалов Бенна были трансформированы в результате реакций с водой. В образцах, возвращенных на Землю, учёные обнаружили, что 80% минералов содержат воду. По мнению исследователей, это свидетельствует, что «родительский» астероид накопил большое количество ледяного материала из внешней части Солнечной системы, который впоследствии растаял, прореагировав с пылью.

Однако трансформация Бенна в этом не закончилась. Ученые обнаружили на образцах микроскопические кратеры и следы некогда расплавленной породы - признаки того, что астероид постоянно бомбили микрометеориты. Эти процессы, вместе с влиянием солнечного ветра, известные как космическое выветривание, происходят из Бенну, поскольку у него нет атмосферы, которая бы его защищала.

«Космическое выветривание на Бенну происходит гораздо быстрее, чем считалось ранее. Образцы позволяют нам исследовать свойства, которые им управляют, и экстраполировать эти данные для объяснения поверхности и эволюции других астероидов», — отметил соавтор исследования Линдсей Келлер.

Поскольку астероиды являются «остаточным» материалом, образовавшимся при формировании планет 4,5 млрд лет назад, они служат своеобразной летописью истории Солнечной системы.

«Образцы действительно решающие для этой работы. Мы смогли получить ответы, которые искали только благодаря образцам. Это очень увлекательно, что мы наконец-то можем увидеть эти вещи об астероиде, до которого мы так долго мечтали добраться», — сказала Джессика Барнс из Университета Аризоны.

Следующими образцами, которые, как ожидает NASA, помогут раскрыть историю солнечной системы, станут образцы лунных пород, которые должны доставить астронавты миссии Artemis III.

Миссия OSIRIS-REx третья в рамках программы NASA New Frontiers. Управление миссией, инженерное обеспечение и контроль сохранности осуществлял Центр космических полетов имени Годдарда. Навигацией космического корабля занимались специалисты NASA Goddard и KinetX Aerospace, а образцы для дальнейшего изучения хранятся в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

