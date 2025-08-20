Невероятное открытие: ученые увидели радугу за пределами Земли (фото)

Сатурн / © NASA

Астрономы совершили неожиданное открытие в Солнечной системе. В кольцах Сатурна они обнаружили радужные полосы, которые по внешнему виду напоминают радугу, но обладают совсем другой природой.

Об этом пишет IFLScience.

Необычное явление наблюдалось над спутником Энцелада, который формирует кольцо Е гигантской планеты.

Космический аппарат «Кассини», который изучал Сатурн и его спутники в течение 2004–2017 годов, зафиксировал параллельные цветовые изменения. Они были наклонены на разные градусы относительно плоскости Солнца и колец Сатурна, создавая эффект загадочной радуги.

По словам ученых, вероятнее всего, эта радужная структура образуется благодаря частицам, которые выбрасывают гейзеры на южном полюсе Энцелада. Попадая в космос и освещаясь солнечным светом, они формируют своеобразный туман, вызывающий оптические эффекты.

Исследователи отмечают, что столь упорядоченной структуры в космосе раньше никогда не наблюдали. Это открытие не только задает новые вопросы о природе колец Сатурна, но может помочь в изучении внеземной жизни, ведь Энцелад имеет подземный океан из жидкой воды.

Напомним, Титан, самый большой спутник Сатурна, давно известен своими реками и морями жидкого метана. Однако новое исследование выявило удивительную особенность — на спутнике отсутствуют речные дельты.

На Земле крупные реки формируют дельты — заболоченные территории, насыщенные появляющимися осадочными породами там, где реки впадают в моря или океаны. Титан — единственный другой объект в Солнечной системе со стабильным потоком жидкости на поверхности.

Однако команда исследователей, недавно анализировавшая спутник, не обнаружила ни одной дельты. Ученые надеялись найти эти структуры, ведь они накапливают осадочный материал с обширных территорий, концентрируя его в одном месте. Изучение этих осадков могло бы дать важную информацию о климатическом прошлом Титана, его геологических процессах и потенциально даже намекнуть на возможность существования жизни.