Невероятные артефакты: в Египте ученые обнаружили портреты древнего царства

Археологи во время раскопок в египетском городе Фаюм обнаружили невероятные артефакты древних цивилизаций.

Об этом пишет Heritage Daily.

Археологи ведут раскопки на объекте Гарза с 2016 года. Именно здесь в конце последнего сезона обнаружили большое погребальное сооружение. Поселение Гарза (ранее известное как Филадельфия) основал Птолемей II Филадельф в III веке до н.э.

Найденное сооружение построено из каменных блоков, а внутри – многочисленные погребальные камеры, вытесанные в скалах или облицованные камнем. В пределах основного сооружения пол отделан известковым раствором и окрашен в цвета, напоминающий шахматную доску.

Кроме этого, найдено множество артефактов, в частности украшенные деревянные гробы в древнеегипетском и древнегреческом стилях, керамику, пышно украшенный деревянный ящик, а еще несколько фаюмских портретов.

Это впервые долгое время после раскопок британского археолога Флиндерса Питри в Хавари в 1887 и 1910-11 годах и открытие так называемой "Гробницы Алины" фон Кауфманом нашли фаюмские портреты.

Эти портреты – разновидность натуралистического живописного портрета на деревянных досках, прикрепленных к мумиям высшего класса из римского Египта. Они принадлежат к традиции живописи на дереве, одному из самых уважаемых в Античности.

Напомним, в Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь нашли золотую монету в возрасте сотни лет. Монету планируется выставить на осмотр после изучения.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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