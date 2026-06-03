Невидимая граница Земли: почему ни один ураган не может пересечь экватор

Ураган

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Ураганы относятся к самым мощным природным явлениям на планете. Они способны охватывать огромные территории, вызывать разрушительные ветры, ливни и наводнения. Однако даже такие масштабные штормы имеют ограничения: они практически не приближаются к экватору и никогда его не пересекают. Ученые объясняют, что причина кроется не в недостатке энергии, а в особенностях работы атмосферы Земли.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Специалисты напоминают, что ураганы, тайфуны и циклоны являются одним и тем же типом тропического шторма. Разница заключается лишь в названии, которое зависит от региона. Ураганами их называют в Северной Атлантике и северо-восточной части Тихого океана, тайфунами — в западной части Тихого океана, а циклонами — в Индийском океане.

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Такие штормы обычно возникают над тропическими морями, где температура воды превышает 26°C. Теплое море нагревает воздух над поверхностью, он поднимается вверх и охлаждается, образуя облака и грозы. В нижних слоях атмосферы при этом формируется зона низкого давления, куда начинает поступать новый воздух.

На дальнейшее развитие шторма влияет сила Кориолиса — эффект, связанный с вращением Земли. Именно она определяет направление вращения воздушных масс. В Северном полушарии ураганы вращаются против часовой стрелки, а в Южном — по часовой.

В то же время вблизи экватора действие силы Кориолиса отсутствует. Поэтому атмосферные системы не получают необходимого вращения, чтобы превратиться в ураган. Именно поэтому такие штормы редко возникают ближе чем в 300 километрах от экватора.

Одним из исключений стал тайфун Вамей, зафиксированный в 2003 году примерно в 150 километрах к северу от экватора. Однако исследователи отмечают, что подобные случаи случаются крайне редко.

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Эта особенность также объясняет, почему ураганы не могут пересечь экватор. Для этого шторму пришлось бы пройти через зону без влияния силы Кориолиса, а затем изменить направление вращения на противоположное. Из-за этого экватор остается естественной границей, которую тропические циклоны не способны преодолеть.

Напомним, ранее исследование американских ученых четко связало таяние вечной мерзлоты на Аляске с катастрофическим оранжевым окрасом местных рек, которое из-за токсичного содержания железа грозит уничтожением всей водной экосистемы.

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