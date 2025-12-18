Невидимая опасность дома: какая бытовая техника может сделать воздух токсичным

Фен / © Unsplash

Реклама

Новое научное исследование показало: обычная бытовая техника может быть значительным источником загрязнения воздуха в помещениях, выбрасывая триллионы сверхтонких вредных частиц во время работы.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование осуществила группа ученых Пусанского национального университета (PNU) в Южной Корее. Для этого они сконструировали специальную лабораторную камеру, где фиксировали уровень ультрамелких частиц (UFP), которые попадают в воздух во время работы популярных бытовых приборов. Диаметр таких частиц не превышает 100 нанометров, что позволяет им проникать глубоко в дыхательную систему человека.

Реклама

В рамках эксперимента исследователи проверили тостеры, аэрофритюрницы и фены для волос. Практически все устройства во время использования генерировали значительные объемы UFP. Самым интенсивным источником загрязнения оказался выдвижной тостер: в режиме работы без хлеба он выделял примерно 1,73 триллиона частиц каждую минуту.

Хотя прямое влияние таких выбросов на здоровье человека в этом исследовании не анализировали, компьютерное моделирование показало, что ультрамелкие частицы легко проходят носовую полость и способны достигать глубоких участков легких. Особую опасность они могут представлять для детей, ведь их дыхательные пути меньше и чувствительнее.

Также ученые обратили внимание на конструктивные особенности техники. Оказалось, что электрические нагревательные элементы и щеточные двигатели постоянного тока значительно увеличивают количество выбросов. Например, бесщеточные фены образовывали в 10-100 раз меньше ультрамелких частиц, чем модели с обычными двигателями.

Отдельный анализ показал наличие в составе частиц следов тяжелых металлов — в частности меди, железа, алюминия, серебра и титана. Вероятно, эти элементы попадают в воздух непосредственно из двигателей и нагревательных катушек. Инженер-эколог Чанхьюк Ким из PNU предостерегает: такие примеси могут усиливать воспалительные процессы и цитотоксические эффекты после попадания в организм.

Реклама

Авторы работы подчеркивают, что исследование не доказывает прямой связи между этими выбросами и развитием болезней. В то же время предыдущие научные данные уже ассоциируют ультрамелкие частицы с повышенным риском астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета и даже рака. Учитывая то, что люди проводят все больше времени в закрытых помещениях, вопрос качества воздуха приобретает особое значение.

Ученые призывают производителей бытовой техники совершенствовать конструкции приборов и снижать уровень вредных выбросов, а регуляторные органы — пересмотреть стандарты качества воздуха в помещениях с учетом возраста пользователей. Как отмечает Ким, именно понимание источников загрязнения открывает путь к эффективной профилактике и здоровой домашней среде.

Напомним, ученые разработали альтернативу нефтяному пластику, который безопасно растворяется в океане.