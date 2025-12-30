Невидимая угроза под ногами: как тротуарная соль портит воду и может навредить людям

Снег / © Getty Images

Традиционные зимние приготовления сопровождаются массовыми закупками тротуарной соли. Однако экологи предупреждают: чрезмерное ее использование вредит окружающей среде, ухудшает качество питьевой воды и может представлять риски для здоровья людей.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Специалисты объясняют, что после таяния снега соль попадает в местные водоемы и грунтовые воды, откуда удалить ее практически невозможно. Исследования Ассоциации озера Джордж в штате Нью-Йорк показали: уровень хлоридов в водоеме вырос втрое за последние 40 лет, а более 60% частных скважин возле государственных дорог превышают рекомендуемые показатели натрия.

В части регионов вода настолько соленая, что вызывает коррозию труб и бытовой техники, делает ее непригодной для потребления и даже для полива. Президент ассоциации Брендан Вилтсе заявил, что особенно опасно это для домов со старыми свинцовыми коммуникациями — агрессивная вода может вымывать свинец, повышая токсические риски.

Чрезмерное засоление ударило и по местным экосистемам — в частности по зоопланктону, который играет ключевую роль в водной пищевой цепи. В отчетах Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка предупреждают: если тенденция сохранится, некоторые водосборные бассейны могут преодолеть пределы безопасного загрязнения к 2108 году.

Чтобы уменьшить вред, муниципалитеты внедряют технологии экономного посыпания и метод предварительной обработки дорог рассолом с 23% содержанием соли. Это позволяет снижать ее объемы без потери эффективности. В районе озера Миррор уже фиксируют заметное снижение концентрации соли.

Экологи призывают жителей и бизнес придерживаться простого правила: одной чашки тротуарной соли (примерно 350 г) достаточно для 6-метровой подъездной дорожки или около 10 квадратов тротуара. Соль советуют наносить умеренно, равномерно и только после уборки снега.

В большинстве ситуаций для борьбы с гололедом вполне хватает обычной каменной соли — хлорида натрия. Также в продаже есть средства на основе хлорида кальция и магния. Магниевые смеси действуют даже при очень низких температурах, однако их следует применять ограниченно и в меньших дозах.

Песок или кошачий наполнитель часто используют как дополнительное средство против скольжения, однако они легко заносятся в помещения, что делает их неудобными не для всех.

Время от времени появляются и «экзотические» альтернативы — в частности свекольный сок, огуречный или сырный рассол, а также отходы пивоварения. Впрочем, по словам Вилтсе, эти вещества содержат большое количество сахара. Попадая в водоемы, он стимулирует активное размножение бактерий, которые быстро потребляют кислород в воде и могут привести к гибели рыбы.

Экологи призывают придерживаться принципа умеренности: не пересаливать поверхности и использовать противогололедные средства с умом — это важно и для безопасности людей, и для сохранения окружающей среды зимой.

