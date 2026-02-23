Невидимая угроза: ученые назвали опасную для сердца температуру в спальне

Сон / © Associated Press

Температура в спальне выше 24°C (75°F) представляет серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы, особенно у пожилых людей. Новое исследование Университета Гриффита показало, что жаркие ночи лишают организм возможности восстанавливаться, что значительно повышает риск инфарктов и инсультов. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Об этом пишет Daily Mail.

Физиологическая «буря» во время сна

Обычно во время сна сердечный ритм замедляется, а давление падает, организм переходит в режим восстановления. Однако в жарком помещении тело вынуждено бороться с перегревом из-за расширения сосудов (вазодилатации). Это заставляет сердце работать быстрее и интенсивнее даже в глубоком покое.

Доктор Фергус О’Коннор объясняет, что такая нагрузка создает состояние постоянной тревоги для нервной системы. Это приводит к снижению вариабельности сердечного ритма — ключевого маркера того, что организм не успевает «перезагрузиться» после предыдущего дня.

Риски растут с каждым градусом

Исследование, в котором участвовали люди старше 65 лет, продемонстрировало прямую зависимость между температурой и угрозой для сердца:

24–26°C: риск сердечного стресса возрастает в 1,4 раза .

26–28°C: вероятность отрицательных изменений в работе сердца увеличивается в 2 раза .

Более 28°C: риск критической нагрузки взлетает в 2,9 раза.

Со временем такая ночная нагрузка приводит к жесткости артерий, повышению давления и повышает риск образования тромбов.

Проблема изменения климата

Ученые отмечают: сейчас ВОЗ рекомендует поддерживать дневную температуру в помещении не выше 26°C (79°F), однако четких стандартов для ночного времени до сих пор нет. Из-за глобального потепления количество аномально жарких ночей растет, что может стать основной причиной смертности от жары до 2100 года.

«Мы видим критический пробел в рекомендациях. Жаркие ночи истощают сердце независимо от дневной температуры, и это становится глобальной проблемой здравоохранения», — заключают авторы исследования.

