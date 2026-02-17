ТСН в социальных сетях

Невидимая угроза в рационе: 5 продуктов, запускающих воспаление

Еда влияет не только на вес, но и на состояние иммунной системы. Часть продуктов может поддерживать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых болезней.

Красное мясо

Красное мясо / © pexels.com

Длительное употребление жареной, сладкой и чрезмерно обработанной пищи может запускать в организме хронические воспалительные процессы. Медики предостерегают: такая реакция связана с повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых болезней и артрита.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Речь идет не о разовом нарушении рациона, а о систематическом потреблении определенных продуктов, которые стимулируют иммунную систему вырабатывать воспалительные белки.

  • Красное и обработанное мясо

Несмотря на то, что постное мясо является источником железа и других микроэлементов, регулярное потребление стейков, бекона, колбас, хот-догов или мясных деликатесов может усиливать воспаление. Причина — насыщенные жиры, которые активируют иммунные клетки. Кроме того, некоторые способы приготовления красного мяса также способствуют образованию соединений, связанных с воспалительными процессами.

  • Рафинированные углеводы

Продукты из белой муки — белый хлеб, макароны, очищенный рис, хлопья — могут повышать уровень воспаления. Зато цельнозерновые альтернативы содержат больше клетчатки и ассоциируются с лучшими показателями здоровья.

  • Продукты и напитки с добавленным сахаром

Сладкие десерты, конфеты, безалкогольные и спортивные напитки влияют на обмен инсулина. Избыток сахара связывают с развитием диабета 2 типа и сердечных заболеваний, а также с обострением некоторых форм артрита.

  • Обработанные пищевые продукты

Речь идет об упакованных снеках (чипсы, печенье), маргарине, немолочных сливках, готовых блюдах для микроволновки, ароматизированных йогуртах или охлажденном тесте. Такие продукты часто содержат добавки и минимум цельных ингредиентов, что может стимулировать хроническое воспаление. Ранее часть из них содержала трансжиры, однако их производство запретили в 2021 году.

  • Жареная еда

Блюда, приготовленные во фритюре — жареная курица, картофель фри, пончики — могут усиливать воспалительные процессы. Часто они готовятся на маслах с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, избыток которых в рационе способен смещать баланс жиров в сторону воспаления.

Кому стоит обратить внимание на рацион

В то же время эксперты отмечают: жиры в целом необходимы для организма, но важно сохранять баланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Омега-3, содержащиеся в рыбе и растительных продуктах, считаются противовоспалительными.

Отдельные продукты — в частности молочные, глютен или сульфиты — могут вызвать воспалительную реакцию только у чувствительных людей, например при аллергии, целиакии или индивидуальной непереносимости.

Специалисты советуют ориентироваться на противовоспалительный тип питания, подобный средиземноморской или растительной диете. Она предполагает ограничение красного мяса и обработанных продуктов и акцент на оливковом масле, орехах, овощах, фруктах и продуктах, богатых антиоксидантами.

Уменьшить потребление потенциально «воспалительных» продуктов стоит всем, но особенно — людям с повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения или артрита.

Напомним, время последнего приема пищи имеет значение для здоровья сердца. Ученые доказали, что изменение этих двух привычек снижает ночное давление и стабилизирует уровень сахара.

