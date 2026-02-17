Невидимая угроза в рационе: 5 продуктов, запускающих воспаление

Красное мясо / © pexels.com

Реклама

Длительное употребление жареной, сладкой и чрезмерно обработанной пищи может запускать в организме хронические воспалительные процессы. Медики предостерегают: такая реакция связана с повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых болезней и артрита.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Речь идет не о разовом нарушении рациона, а о систематическом потреблении определенных продуктов, которые стимулируют иммунную систему вырабатывать воспалительные белки.

Реклама

Красное и обработанное мясо

Несмотря на то, что постное мясо является источником железа и других микроэлементов, регулярное потребление стейков, бекона, колбас, хот-догов или мясных деликатесов может усиливать воспаление. Причина — насыщенные жиры, которые активируют иммунные клетки. Кроме того, некоторые способы приготовления красного мяса также способствуют образованию соединений, связанных с воспалительными процессами.

Рафинированные углеводы

Продукты из белой муки — белый хлеб, макароны, очищенный рис, хлопья — могут повышать уровень воспаления. Зато цельнозерновые альтернативы содержат больше клетчатки и ассоциируются с лучшими показателями здоровья.

Продукты и напитки с добавленным сахаром

Сладкие десерты, конфеты, безалкогольные и спортивные напитки влияют на обмен инсулина. Избыток сахара связывают с развитием диабета 2 типа и сердечных заболеваний, а также с обострением некоторых форм артрита.

Обработанные пищевые продукты

Речь идет об упакованных снеках (чипсы, печенье), маргарине, немолочных сливках, готовых блюдах для микроволновки, ароматизированных йогуртах или охлажденном тесте. Такие продукты часто содержат добавки и минимум цельных ингредиентов, что может стимулировать хроническое воспаление. Ранее часть из них содержала трансжиры, однако их производство запретили в 2021 году.

Реклама

Жареная еда

Блюда, приготовленные во фритюре — жареная курица, картофель фри, пончики — могут усиливать воспалительные процессы. Часто они готовятся на маслах с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, избыток которых в рационе способен смещать баланс жиров в сторону воспаления.

Кому стоит обратить внимание на рацион

В то же время эксперты отмечают: жиры в целом необходимы для организма, но важно сохранять баланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Омега-3, содержащиеся в рыбе и растительных продуктах, считаются противовоспалительными.

Отдельные продукты — в частности молочные, глютен или сульфиты — могут вызвать воспалительную реакцию только у чувствительных людей, например при аллергии, целиакии или индивидуальной непереносимости.

Специалисты советуют ориентироваться на противовоспалительный тип питания, подобный средиземноморской или растительной диете. Она предполагает ограничение красного мяса и обработанных продуктов и акцент на оливковом масле, орехах, овощах, фруктах и продуктах, богатых антиоксидантами.

Реклама

Уменьшить потребление потенциально «воспалительных» продуктов стоит всем, но особенно — людям с повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения или артрита.

Напомним, время последнего приема пищи имеет значение для здоровья сердца. Ученые доказали, что изменение этих двух привычек снижает ночное давление и стабилизирует уровень сахара.