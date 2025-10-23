Невидимые силы, на которых держится Вселенная, впервые стали доступными для наблюдения

Микроскоп / © Pexels

С помощью крошечных хлопьев золота, соленой воды и света ученые создали экспериментальную платформу, которая позволяет наблюдать фундаментальные силы, связывающие мельчайшие объекты во Вселенной.

Описание эксперимента, проведенного физиками из Технологического университета Чалмерса в Швеции опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые создали резонаторы, в которых сталкиваются две противоположные силы: взаимное притяжение незаряженных тел (эффект Казимира) и электростатическое отталкивание. Они возникают в стеклянном контейнере, заполненном миллионами золотых хлопьев, плавающих в солевом растворе.

Если каплю этого раствора нанести на золотую подложку и рассмотреть под микроскопом, хлопья притягиваются к поверхности, но не соприкасаются с ней полностью — между ними и подложкой остаются нанометровые промежутки, в которых свет отражается и создает узоры красных и зеленых оттенков на золотом фоне.

«Мы буквально видим, как взаимодействуют фундаментальные силы природы. Через эти крошечные полости можно наблюдать „клей“, который удерживает частицы вместе. Мы не вмешиваемся в процесс, а просто фиксируем естественные движения хлопьев», — пояснила участница эксперимента, аспирантка Микаэла Гошкова.

Исследовательница отметила, что хлопья золота в соляном растворе под действием невидимых сил «самособираются», образуя устойчивую структуру.

«Мы до конца не понимаем всех принципов самосложения на наноуровне. Если научимся контролировать их, это даст ключ к управлению структурой материи», — отметила Гошкова.

