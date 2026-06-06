Невидимые спасители климата: ученые ошеломили открытием о влиянии микробов на мировой океан

Невидимые микроорганизмы изменяют химию мирового океана / © pexels.com

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Ученые сделали неожиданное открытие влияния микроорганизмов на химический состав океана. Оказалось, что бактерии внутри морских рыб играют критическую роль в глобальном цикле углерода. Исследователи доказали, что процесс образования минералов в кишечнике рыб зависит не только от физиологии самого животного.

О новых деталях этого биологического взаимодействия пишет SciTechDaily.

Невидимые помощники океана

Морские рыбы постоянно проглатывают соленую воду, чтобы поддерживать правильный уровень гидратации своего организма. Во время этого процесса их кишечник отфильтровывает лишний кальций и карбонатные ионы. Впоследствии эти соединения выводятся наружу в виде твердых гранул, называемых ихтиокарбонатами.

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Ранее научное сообщество считало, что производство этих минералов исключительно заслугой рыбьего организма. Однако новое исследование показывает, что специфические микробы активно помогают создавать эти важные гранулы. Совместная работа бактерий и рыб обеспечивает образование карбоната кальция, формирующего океанический углеродный цикл.

Эксперименты с разной соленостью

Чтобы проверить свои гипотезы, исследователи из Университета Майами провели серию тестов на морских рыбах. Испытуемых животных поместили в резервуары с разным уровнем солености, включая солоноватую, обычную морскую и гиперсоленую воду. Ученые тщательно наблюдали, как изменяется интенсивность образования минеральных гранул в каждой среде.

Результаты показали, что в условиях низкой солености рыбы вообще не производили ихтиокарбонаты. В обычной морской воде этот процесс запускался, а в гиперсоленой среде достигал своего максимума. Генетический анализ подтвердил, что в таких условиях в кишечнике стремительно размножаются бактерии рода Vibrio, которые катализируют создание минералов.

Воздействие на климат и экологию

Это открытие кардинально изменяет представление экологов о механизмах хранения углерода в мировом океане. Если дальнейшие исследования подтвердят эти данные для других видов, роль рыбьего микробиому окажется значительно более весомой для здоровья планеты. Невидимое сотрудничество животных и микробов фактически помогает регулировать глобальный климат.

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Океан остается самым большим резервуаром углекислого газа, который постоянно обменивается химическими элементами с атмосферой. Поэтому понимание таких сложных биологических симбиозов является критически важным для прогнозирования климатических изменений. Сохранение морской экосистемы и ее маленьких обитателей гарантирует стабильность всего углеродного цикла на Земле.

Напомним, на Земле раскачивается климатический маятник , но это лишь репетиция крушения. Ученые предупреждают, что из-за скрытого влияния глобального потепления Эль-Ниньо готовит человечеству совершенно новые, непредсказуемые последствия.

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