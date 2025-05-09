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Невидимый пульс Солнца бьется в атмосфере Земли: сенсационное открытие
Атмосфера Земли пульсирует в ритме вспышек Солнца, что угрожает технологиям.
Долгое время считалось, что влияние солнечных вспышек на Землю проявляется лишь через несколько дней. Но новое исследование показало, что наша планета реагирует на вспышки почти мгновенно — ионосфера пульсирует синхронно с ритмичными выбросами энергии на Солнце.
Об этом сообщило издание Space.
Ученые проанализировали мощную вспышку категории X5.4, которая возникла в зоне солнечных пятен. Оказалось, что она излучала квазипериодические пульсации — ритмичные выбросы энергии каждые 90 секунд. Что удивительнее всего, через 30 секунд после каждого импульса на Солнце в ионосфере Земли фиксировались резкие возрастания концентрации электронов.
Это означает, что магнитные процессы на нашей звезде напрямую управляют электрическими изменениями в атмосфере Земли — гораздо быстрее, чем предсказывали модели.
Почему это важно?
Скорость воздействия — раньше считалось, что электромагнитное излучение достигает Земли за 8 минут, а потоки плазмы — через 2-3 дня. Но оказалось, что ионосфера реагирует почти мгновенно.
Угроза технологиям — такие пульсации могут вызвать внезапные сбои в спутниковых системах, GPS и энергосетях, даже до прибытия основной волны плазмы.
Напомним, ученые показали самых удивительных насекомых.