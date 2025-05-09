Невидимый пульс Солнца бьется в атмосфере Земли: сенсационное открытие

Вспышка на Солнце / © NASA

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Долгое время считалось, что влияние солнечных вспышек на Землю проявляется лишь через несколько дней. Но новое исследование показало, что наша планета реагирует на вспышки почти мгновенно — ионосфера пульсирует синхронно с ритмичными выбросами энергии на Солнце.

Об этом сообщило издание Space.

Ученые проанализировали мощную вспышку категории X5.4, которая возникла в зоне солнечных пятен. Оказалось, что она излучала квазипериодические пульсации — ритмичные выбросы энергии каждые 90 секунд. Что удивительнее всего, через 30 секунд после каждого импульса на Солнце в ионосфере Земли фиксировались резкие возрастания концентрации электронов.

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Это означает, что магнитные процессы на нашей звезде напрямую управляют электрическими изменениями в атмосфере Земли — гораздо быстрее, чем предсказывали модели.

Почему это важно?

Скорость воздействия — раньше считалось, что электромагнитное излучение достигает Земли за 8 минут, а потоки плазмы — через 2-3 дня. Но оказалось, что ионосфера реагирует почти мгновенно.

Угроза технологиям — такие пульсации могут вызвать внезапные сбои в спутниковых системах, GPS и энергосетях, даже до прибытия основной волны плазмы.

Напомним, ученые показали самых удивительных насекомых.