Нейробиологи научились читать мысли людей, не касаясь головы

Ученые не смогут воспроизвести дословный перевод, но вполне способны понять о чем думают люди.

Нейробиологи из Техасского университета в Остине разработали неинвазивный метод расшифровки человеческих мыслей – для этого использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

Об этом пишет Science Alert.

С помощью фМРТ ученые отслеживали поток насыщенной кислородом крови через мозг. Активным клеткам мозга требуется больше энергии и кислорода, так что эта информация обеспечивает косвенное измерение активности мозга человека. Этот метод сканирования не может фиксировать активность мозговых клеток в реальном времени. Однако ученые выяснили, что могут использовать этот метод для расшифровки человеческих мыслей.

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Конечно, нейробиологи не смогут воспроизвести дословный перевод, однако вполне способны понять, о чем думают люди.

По словам исследователя Александра Хута, на основе данных фМРТ алгоритм способен создать историю, которая, по мнению ученых, очень совпадает с сюжетом подкаста или радиопередачи.

Простыми словами, основываясь на активности мозга, "декодер" мог рассказать, какую радиопередачу или подкаст слушал испытуемый в тот или иной момент.

Ранее стало известно, что команда ученых из Дублинского колледжа Тринити заявила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления. Если открытие подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах.

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