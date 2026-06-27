Никакого мародера за тысячу лет: ученые случайно наткнулись на жуткое поселение майя

Руины цивилизации майя.

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Глубоко в лесах Мексики исследователи отыскали древнее скрытое поселение цивилизации майя , поражающее своим идеальным состоянием сохранения. На территории площадью пятнадцать гектаров ученые обнаружили целый комплекс жилых и религиозных построек, а также каменные монументы с жуткими сценами.

Об этом пишет LADbible.

Технологии и уникальные находки

Поселение эпохи Позднего классического периода удалось найти в биосферном заповеднике Калакмул благодаря технологии воздушного лазерного сканирования LiDAR. Чтобы добраться до развалин, экспедиции пришлось собственноручно прорубать более пяти километров густых непроходимых зарослей. На очищенном участке исследователи увидели полноценный старинный город с площадями, дворцами, террасами и сложной системой водных каналов.

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Настоящей гордостью находки стал сохранившийся в невероятно хорошем состоянии пирамидальный храм высотой около четырех метров. По словам археолога Витана Вуяновича, это первое подобное религиозное сооружение в его практике, на стенах которого до сих пор можно четко рассмотреть древние иероглифы. Рядом с храмом ученые раскопали четырнадцать алтарей и каменных стел с загадочными посланиями.

Зловещие резьба и название города

Наибольшее внимание ученых привлек монумент, на котором отчеканена откровенная сцена обезглавливания. Исследователи установили, что этот жуткий рисунок был создан примерно в 849 году нашей эры. Несмотря на солидный возраст, все артефакты и постройки остались совершенно невредимыми благодаря полному отсутствию современных дорог.

«За последние три года это первый город, который мы нашли нетронутым, без признаков мародерства. Это было открытие, большой сюрприз для нас», – признался руководитель экспедиции Иван Шпрайц.

Из-за такой изолированности от цивилизации и воров археологи решили дать поселению символическое имя Минанбе. В переводе с местного языка юкатекского майя это слово буквально означает «здесь нет пути». Таким образом, исследователи продолжили давнюю археологическую традицию называть найденные руины в честь обстоятельств их открытия.

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Напомним, археологи неожиданно нашли средневековое поселение, о котором все забыли 600 лет назад . Поселение Эхене неоднократно фигурировало в средневековых записях, однако после XV века любые упоминания о нем исчезли.

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