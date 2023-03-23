Никому не нужен: в РФ за полтора года продали 905 штук "отечественного убийцы iPhone"

В России за полтора года смогли продать только 905 телефонов AYYA T1, который был выпущен корпорацией "Ростех" и позиционируется как "отечественный убийца iPhone ".

Об этом сообщает издание " Ведомости ".

В сообщении указывается, что "отечественный" смартфон никому не нужен и через полтора года повестью провалился в продаже. Устройство было выпущено в продажу в октябре 2021 года, однако в полутора шагах продали лишь 905 гаджетов.

Источники в сетях продаж электроники сообщили, что всего корпорация "Ростех" заказала 5000 телефонов для розничной торговли.

"Фактические продажи около 18% от общего объема поставок с китайского завода, где собираются эти смартфоны", – сообщил источник.

Продажи не спасают даже большие скидки. Сначала телефон продавали по цене 19 тысяч рублей, сегодня в магазинах розничной торговли его можно приобрести за 7499 рублей, но смартфон все равно никого не интересует.

Напомним, ранее сообщалось, что у России практически не осталось моделей авто премиум-класса. Их импорт прекратили еще весной, и теперь запасы дорогих автомобилей на складах подошли к концу.

Кроме того, мы ранее информировали, что сотрудникам внутреннего блока администрации президента РФ приказали к началу апреля избавиться от iPhone и заменить их на телефоны других марок.

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