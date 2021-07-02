"Никто не ждал дольше": Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской летчицей

"Никто не ждал дольше": Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской летчицей

82-летняя Фанк станет самым старым человеком, когда-либо бывавшим в космосе.

Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос пригласил присоединиться к своему космическому путешествию 82-летнюю американку Уолли Фанк.

Об этом бизнесмен сообщил в своем блоге в Instagram.

По его словам, Уоллис в 1961 году с отличием завершила подготовку астронавток к полетам в космос по программе "Меркурий 13", однако проект отменили и никто из тринадцати участниц не полетел.

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"Никто не ждал дольше, — отметил Безос. — Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетной гостьи".

Заметим, что Фанк является профессиональной летчицей и инструктором, она имеет более 19,6 тысячи часов налета и научила авиации около трех тысяч человек.

Она также стала первой женщиной-инспектором Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 1971 году и первой женщиной-следователем по вопросам воздушной безопасности Национального совета по безопасности на транспорте США в 1974 году.

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"Не могу передать словами (...), как фантастически я себя чувствую, — поделилась женщина. — Это лучшее, что случалось со мной в жизни!"

Фанк станет самым старым человеком, когда-либо бывавшим в космосе. Предыдущий рекорд принадлежит покойному астронавту Джону Гленну, который совершил космическое путешествие в 77 лет.

Напомним, что Безос ожидает полететь в космос на космическом пилотируемом корабле, разработанном собственной компанией "Blue Origin", 20 июля. Всего на борту будут находиться четыре человека, в том числе брат основателя Amazon Марк Безос.

Одно место предприниматель разыграл на аукционе за 28 млн долларов. Имя победителя пока неизвестно.

Как сообщалось, ракета New Shepard осуществит суборбитальный полет, ненадолго поднявшись на высоту более 100 км, и пересечет так называемую линию Кармана.

Пассажиры будут находиться в невесомости около трех минут, а также смогут увидеть тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.

Объявление Blue Origin ознаменовало возрождение космического туризма после почти 12-летнего перерыва.

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