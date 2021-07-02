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"Никто не ждал дольше": Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской летчицей

"Никто не ждал дольше": Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской летчицей

Associated Press

82-летняя Фанк станет самым старым человеком, когда-либо бывавшим в космосе.

Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос пригласил присоединиться к своему космическому путешествию 82-летнюю американку Уолли Фанк.

Об этом бизнесмен сообщил в своем блоге в Instagram.

По его словам, Уоллис в 1961 году с отличием завершила подготовку астронавток к полетам в космос по программе "Меркурий 13", однако проект отменили и никто из тринадцати участниц не полетел.

"Никто не ждал дольше, — отметил Безос. — Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетной гостьи".

Заметим, что Фанк является профессиональной летчицей и инструктором, она имеет более 19,6 тысячи часов налета и научила авиации около трех тысяч человек.

Она также стала первой женщиной-инспектором Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 1971 году и первой женщиной-следователем по вопросам воздушной безопасности Национального совета по безопасности на транспорте США в 1974 году.

"Не могу передать словами (...), как фантастически я себя чувствую, — поделилась женщина. — Это лучшее, что случалось со мной в жизни!"

Фанк станет самым старым человеком, когда-либо бывавшим в космосе. Предыдущий рекорд принадлежит покойному астронавту Джону Гленну, который совершил космическое путешествие в 77 лет.

Напомним, что Безос ожидает полететь в космос на космическом пилотируемом корабле, разработанном собственной компанией "Blue Origin", 20 июля. Всего на борту будут находиться четыре человека, в том числе брат основателя Amazon Марк Безос.

Одно место предприниматель разыграл на аукционе за 28 млн долларов. Имя победителя пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как сообщалось, ракета New Shepard осуществит суборбитальный полет, ненадолго поднявшись на высоту более 100 км, и пересечет так называемую линию Кармана.

Пассажиры будут находиться в невесомости около трех минут, а также смогут увидеть тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.

Объявление Blue Origin ознаменовало возрождение космического туризма после почти 12-летнего перерыва.

Новости мира: неизвестный покупатель победил на аукционе за право лететь в космос с Джеффом Безосом

Новости мира: неизвестный покупатель победил на аукционе за право лететь в космос с Джеффом Безосом