НЛО или просто камень: снимок NASA вызвал жаркие споры

Несмотря на разногласия, интерес к снимку не угасает.

Снимок, сделанный марсоходом NASA, вызвал волну споров в сети. На фотографии, опубликованной на Reddit, заметен цилиндрический объект, который кажется отбрасывающим тень на поверхность Марса.

Об этом пишет Mail.Online.

Пользователи сразу сравнили его с "НЛО- Тик-Так", который в 2004 году наблюдали пилоты ВМС США над Тихим океаном.

Один из военных, Дэвид Фрейвор, тогда описали его как "идеально белый, гладкий" объект, двигавшийся с аномальной скоростью.

Некоторые комментаторы убеждены, что это подлинное доказательство присутствия инопланетян на Марсе. Исследователь древних технологий Джейсон Мартелл даже проверил изображение через детектор ИИ и заявил, что оно не является подделкой.

"Убедительное доказательство того, что NASA сняло на видео драже Tic Tac на Марсе", – написал он в соцсети X (Twitter).

Однако не все согласны с этой версией. Скептики утверждают, что это всего-навсего необычный камень.

"Это просто игра теней. Если внимательно посмотреть, видно, что это часть большего камня", – написал один из пользователей.

Если NASA сможет сделать новые фото этого места, станет понятно, действительно ли объект является НЛО или это лишь еще один пример оптической иллюзии.

Напомним, новый анализ данных о сейсмической активности Марса, собранных зондом NASA InSight за несколько лет наблюдений, показал, что под поверхностью планеты могут быть "карманы" с жидкой водой, в которой потенциально могла возникнуть жизнь.

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