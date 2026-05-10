НЛО на Луне или оптическая иллюзия: новые кадры миссии "Аполлон-12" вызывали споры

кадры миссии «Аполлон-12» / © NASA

На недавно рассекреченных снимках миссии «Аполлон-12» заметили странные, неизвестные огни. Это заметили астронавты на Луне. Есть подозрения, что это может быть НЛО.

Об этом пишет Live Science.

На Луне могли заметить НЛО: что за странные и неизвестные огни увидели на фото

В середине ноября 1969 года три астронавта NASA отправились на Луну в рамках миссии «Аполлон-12». Вскоре они стали второй группой людей, ступивших на лунную поверхность.

Спустя полвека историческая миссия экипажа снова привлекла внимание людей, ведь то, что увидели астронавты, не может не интересовать.

19 ноября командир миссии Чарльз Пит Конрад-младший и пилот лунного модуля Алан Л. Бин спустились на лунную поверхность на посадочном аппарате под названием «Интрепид».

В оптическом телескопе посадочного модуля Бин увидел что-то, что его озадачило.

«Вы можете видеть эти огни — частицы света, вспышки света… которые просто уходят в космос», — сказал Бин Центру управления полетами, согласно стенограмме разговора.

Хотя эта стенограмма была в открытом доступе в течение десятилетий, она всплыла среди множества рассекреченных файлов, связанных с НЛО. Файлы были опубликованы Министерством обороны США 8 мая 2026 года.

Сначала Бин подумал, что частицы света вытекают из водонагревателя посадочного модуля, но вскоре добавил: «Похоже, что некоторые из этих частиц покидают Луну. Они действительно улетают отсюда и просто направляются к звездам».

Недавно опубликованные снимки из лунной экспедиции экипажа могут пролить свет на то, что они видели. На серии слегка отредактированных фотографий неизвестные огни «танцуют» в небе над лунным горизонтом, как видно с места посадки «Аполлона-12».

Огни, которые на некоторых изображениях выглядят голубыми, появляются по одному или небольшим группам. На одном фото неизвестные огни выделены в пяти отдельных областях неба.

В недавно опубликованных версиях специалисты NASA выделили и увеличили эти источники света. В NASA не сделали никаких выводов об источнике или природе этих огней.

В стенограмме работники Центра управления полетов спросили астронавтов, могут ли странные вспышки быть электромагнитными помехами. Астронавты согласились, что это возможно.

Это дело, как и остальные недавно рассекреченные файлы, остается нераскрытым из-за низкого качества данных. Из этих размытых, сделанных десятилетия назад снимков и спонтанных замечаний, можно почерпнуть лишь скудную научную информацию.

Специалисты NASA утверждают, что неизвестные аномальные явления (НЛО) реальны, но не имеют никакого отношения к инопланетянам. Космическое агентство десятилетиями ищет доказательства существования внеземного разума, используя самые передовые и дорогие телескопы. Несколько мерцающих огней на Луне не перевернут десятилетия научных исследований.

Вероятные источники НЛО гораздо проще: согласно расследованию Министерства обороны 2022 года, распространены воздушный мусор, дефекты фотографий (например, блики) и оптические иллюзии.

Напомним, что после успешного завершения миссии NASA «Артемида II» в апреле 2026 года мир снова упомянул о поступке Чарльза Дюка. В 1972 году во время миссии «Аполлон-16» он оставил на поверхности Луны семейное фото.

Это было обещание детям «взять их с собой» в космос, поскольку из-за изнурительных тренировок астронавт редко виделся с семьей.

Хотя фотография в защитном пакете остается на том же месте уже более 50 лет, специалисты считают, что изображение на ней полностью выцвело. Из-за отсутствия атмосферы артефакт подвергался интенсивной солнечной радиации и экстремальным перепадам температур от 122 °C до -122 °C.

Несмотря на вероятную потерю четкости, фото остается важным символом человеческой стороны космических исследований.

