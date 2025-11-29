НЛО следили за ядерными испытаниями: ученые сенсационно объяснили странные вспышки на фото звездного неба

Звездное небо / © Pexels

Ученые проанализировали необъяснимые звездоподобные вспышки на снимках Паломарской обсерватории в Калифорнии, сделанных в период с 1949 по 1958 годы. В результате исследования они сделали сенсационный вывод, что эти вспышки статистически связаны с ядерными испытаниями и сообщениями об НЛО.

Об этом пишет издание Live Science.

В целом ученые исследовали около 2000 фотопластин, на которых зафиксированы быстротечные точки света, известные как транзиенты.

Оказалось, что странные вспышки появлялись в дни испытаний ядерного оружия времен Холодной войны или близко к ним, а также совпадали с количеством сообщений об НЛО.

По подсчетам ученых, вероятность возникновения транзиентов в течение 24 часов после наземных ядерных испытаний, проведенных США, СССР или Великобританией, была на 45% выше. Более того, каждое дополнительное сообщение об НЛО соответствовало увеличению количества транзиентов на 8,5%.

Исследователи пришли к выводу, что эти явления можно описать как «неслучайные связи» между транзиентами, ядерными испытаниями и наблюдениями НЛО. Они отметили, что это открытие перекликается с давними предположениями о том, что инопланетяне могут наблюдать за ядерной деятельностью человечества. Правда, авторы исследования отметили, что данные не доказывают никакой причинно-следственной связи.

По словам соавтора исследования, анестезиолога из Медицинской школы Университета Вандербильта в Теннесси Стивена Брюля, который интересуется НЛО, для интерпретации зафиксированных вспышек были исключены некоторые простейшие объяснения. Теперь, по его мнению, нужно хотя бы рассмотреть вероятность того, что это могут быть искусственные внеземные объекты.

С таким объяснением зафиксированных вспышек многие ученые не согласны. В частности, некоторые астрономы предполагают, что разгадка, вероятно, кроется не в небе, а в несовершенстве фотопластинок и ненадежных записях того времени.

По словам директора Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете в Великобритании Майкла Гарретта, который не участвовал в исследовании, ученые творчески подошли к использованию архивных данных, но им стоит быть осторожными со слишком буквальной интерпретацией результатов.

Напомним, недавно над активным вулканом Попокатепетль в Мексике был зафиксирован рой неизвестных летающих объектов (НЛО), что возродило теорию о портале инопланетян.