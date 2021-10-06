Нобелевская премия по химии: кто и за что получил

Нобелевская премия по химии: кто и за что получил

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку инструмента создания молекул.

Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за новый метод синтеза молекул — асимметричный органокатализ.

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Лист и Макмиллан получили награду за открытие асимметричного органокатализа, что вывело молекулярную химию на совершенно новый уровень, говорится в релизе Нобелевской Ассамблеи.

Разработки лауреатов в комитете назвали "уникальным инструментом для создания и сочетание молекул".

"Ученые разработали новый и гениальный инструмент для построения молекул: органокатализ. Его использование включает исследования в области новых фармацевтических препаратов, а также поможет сделать химию более экологичной. Исследователи долгое время считали, что существует только два типа доступных катализаторов: металлы и ферменты. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан разработали третий тип — асимметричный органокатализ, который основан на небольших органических молекулах", — сказано в заявлении Ассамблеи.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие методов редактирования генома.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Шюкуро Манабэ и Клаус Гассельманн, а также Джоджио Паризи.

Лауреатов Нобелевский комитет выбрал среди более чем 70 кандидатов. Победители получат награду в 10 млн шведских крон (986 тысяч евро). Из-за пандемии премии им вручат в родных странах, а не в Швеции, как это было раньше.

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