- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Нобелевскую премию по медицине разделили на трех ученых
Нобелевский комитет в понедельник, 6 октября, объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии.
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи.
Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевской премии.
Награду вручили «за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности», говорится в сообщении.
Мэри Э. Бранков — американский молекулярный биолог и иммунолог.
Фред Ремсделл — американский иммунолог, вице-президент по исследованиям в Parker Institute for Cancer Immunotherapy.
Шимон Сакагучи — японский ученый, профессор Киотского университета, один из ведущих специалистов по регуляторным Т-клеткам и механизмам иммунной толерантности.
Их работа помогла объяснить, как иммунная система учится не атаковать собственные ткани и органы, предотвращая аутоиммунные болезни.
В 2024 году Нобелевку получили Виктор Эмброс и Гарри Равкан. Премия была присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.