Нобелевскую премию по медицине разделили на трех ученых

Названы лауреаты по медицине и физиологии / © ТСН.ua

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи.

Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевской премии.

Награду вручили «за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности», говорится в сообщении.

Мэри Э. Бранков — американский молекулярный биолог и иммунолог.

Фред Ремсделл — американский иммунолог, вице-президент по исследованиям в Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучи — японский ученый, профессор Киотского университета, один из ведущих специалистов по регуляторным Т-клеткам и механизмам иммунной толерантности.

Их работа помогла объяснить, как иммунная система учится не атаковать собственные ткани и органы, предотвращая аутоиммунные болезни.

В 2024 году Нобелевку получили Виктор Эмброс и Гарри Равкан. Премия была присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.