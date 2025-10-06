ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Нобелевскую премию по медицине разделили на трех ученых

Нобелевский комитет в понедельник, 6 октября, объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Названы лауреаты по медицине и физиологии

Названы лауреаты по медицине и физиологии / © ТСН.ua

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи.

Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевской премии.

Награду вручили «за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности», говорится в сообщении.

Мэри Э. Бранков — американский молекулярный биолог и иммунолог.

Фред Ремсделл — американский иммунолог, вице-президент по исследованиям в Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

Шимон Сакагучи — японский ученый, профессор Киотского университета, один из ведущих специалистов по регуляторным Т-клеткам и механизмам иммунной толерантности.

Их работа помогла объяснить, как иммунная система учится не атаковать собственные ткани и органы, предотвращая аутоиммунные болезни.

В 2024 году Нобелевку получили Виктор Эмброс и Гарри Равкан. Премия была присуждена за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie