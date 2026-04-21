Ночь, когда падают звезды: как увидеть метеорный поток Лириды сегодня

Небо Украины готовит космическое шоу / © NASA

Метеорный поток Лириды снова активен, и правильный выбор направления наблюдения может значительно повысить шансы увидеть яркие " падающие звезды”. В 2026 году пик „звездопада“ ожидают 22 апреля.

Об этом сообщают в Space и The Natural History Museum, London.

«Лириды выглядят так, будто вылетают из созвездия Лиры, поднимающегося на северо-востоке и постепенно поднимающегося выше до утренних часов. Именно поэтому лучшее время для наблюдения после полуночи и ближе к рассвету», — пишут эксперты.

Ориентиром для поиска является Вега — одно из самых ярких звезд ночного неба. Она хорошо заметна над северо-восточным горизонтом сразу после заката и постепенно поднимается выше в течение ночи. Для более точной навигации астрономы советуют использовать специальные приложения для наблюдения за звездами.

Не стоит смотреть прямо в «радиант» (точку, из которой будто бы «вылетают» метеоры), подчеркивают специалисты. Самые длинные и яркие вспышки обычно появляются рядом с ним, поэтому следует охватывать взглядом как можно больший участок неба.

Сколько звезд можно увидеть

При идеальных условиях Лириды могут давать до 15-20 метеоров в час. В этом году наблюдению способствует и Луна — она не будет мешать, поскольку зайдет после полуночи, оставив темное небо.

Советы для наблюдения Лирид

Не смотрите прямо в радиант

Лучше немного отвести взгляд в сторону — так метеоры кажутся длиннее и ярче.

Выбирайте самую темную часть неба

Повернитесь спиной к городским огням.

Найдите открытую местность

Поля, побережье или возвышенности дают лучшую видимость.

Дайте глазам привыкнуть к темноте

Требуется не менее 20-30 минут без экранов и яркого света.

Запаситесь терпением

Чем дольше наблюдать, тем больше шансов увидеть яркие вспышки.

Что такое метеорный поток Лириды

Лириды — это ежегодный метеорный поток, возникающий, когда Земля проходит через след пыли, оставленный кометой C/1861 G1 (Тетчер). Частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере, создавая яркие вспышки.

Пик активности Лирид в 2026 году приходится на 22 апреля. В этот период можно увидеть около 18 метеоров в час.

Кроме Лирид, весной также активный поток Эта-Аквариды, связанный с кометой Галлея.