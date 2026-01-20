Ночная зарядка "убивает" смартфон: эксперты назвали главную ошибку

Зарядка / © Фото из открытых источников

Оставлять смартфон подключенным к розетке на всю ночь — это привычка, которая есть у миллионов людей. Однако технические эксперты все чаще предостерегают: такое удобство может стоить вам срока службы аккумулятора. Чтобы батарея работала на пике своих возможностей подольше, следует изменить подход к пополнению энергии.

Об этом пишет Newsweek.

Чтобы понять, почему полная зарядка может быть вредной, следует разобраться в принципе работы литий-ионных аккумуляторов. При использовании телефона (разрядки) литий-ионы двигаются от отрицательной стороны к положительному через гелеобразное вещество — электролит.

Одновременно электроны протекают через внешнюю цепь в том же направлении, питая устройство. Зарядка возвращает этот процесс в обратную сторону, что создает нагрузку на химические компоненты батареи.

Какое золотое правило

Эксперты пришли к выводу, что для максимизации срока службы аккумулятора лучше всего держать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80% в течение дня.

«Если вы хотите сохранить здоровье батареи на максимуме, вы можете вручную ограничивать зарядку на уровне 80%», — советуют специалисты.

Постоянная зарядка до 100%, особенно если телефон остается подключенным к сети часами после достижения полного заряда (как это бывает ночью), создает излишний стресс для аккумулятора.

Как это решает Apple

У современных смартфонов, в частности iPhone, уже есть встроенные функции для интеллектуального управления энергией. Apple на своем сайте объясняет, что iPhone заряжается до 80% максимально быстро, но после этого переходит в режим «капельной зарядки» (trickle charging). В этом режиме скорость пополнения энергии существенно снижается, чтобы уменьшить нагрузку на батарею и ограничить ее нагрев.

Кроме того, Apple объясняет понятие цикла зарядки: один цикл происходит тогда, когда вы используете 100% емкости аккумулятора, даже если это произошло не за один раз. К примеру, вы можете использовать 75% заряда за день, полностью зарядить телефон ночью, а на следующий день использовать еще 25%. Это суммарно составит полный цикл.

Сет Гефтик, вице-президент по маркетингу продуктов в компании по кибербезопасности Huntress, в интервью Newsweek сравнил процесс зарядки с физическими нагрузками.

«Мне нравится думать об этом как о тренировках. Вы распределяете силы, а не выкладываетесь на полную сразу, чтобы продержаться дольше и чувствовать себя лучше в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.

Он советует заряжать телефон короткими сессиями в течение дня, что дает батарее возможность «отдохнуть». Главное правило — следить за температурой: «Коснитесь телефона, и если он перегрелся, снимите его с зарядки. Будьте внимательны к своему устройству, чтобы оно прослужило как можно дольше».

Для активных пользователей, постоянно находящихся в движении, соблюдать правила «частых подзарядок» может быть сложно из-за отсутствия розеток. В таком случае эксперты советуют использовать качественные портативные зарядные устройства (павербанки) и станции.

Современные гаджеты от проверенных брендов позволяют безопасно поддерживать уровень заряда в оптимальном диапазоне без риска повредить контроллер питания смартфона.

В системных папках при этом находят файлы со значком pending и нулевым размером, то есть без сохраненного изображения. Жалобы поступают от владельцев разных моделей Pixel, а Google пока не прокомментировала ситуацию и не выпустила обновления для ее устранения.