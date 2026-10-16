Ночные перекусы могут дорого обойтись: привычку связывают с повышенным риском заболеваний печени

Что вредит печени — учёные назвали опасную пищевую привычку / © Credits

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Привычка есть поздно вечером или перекусывать перед сном может быть связана с повышенным риском двух серьезных заболеваний печени — цирроза и стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD).

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) и Массачусетской общей больницы, сообщает издание Science Alert.

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Исследователи проанализировали данные 199 155 человек, средний возраст которых составлял 59 лет. Участники регулярно заполняли анкеты о питании и образе жизни, а медианный период наблюдения составил 16 лет.

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Выяснилось, что у людей, которые ели поздно вечером, риск цирроза печени был на 28% выше по сравнению с теми, кто питался в более привычное время. Также у них зафиксировали на 36% более высокий риск развития MASLD. К позднему питанию ученые относили прием пищи между ужином и сном или после того, как человек уже ложился спать.

В то же время цирроз среди участников исследования встречался редко: за период наблюдения было выявлено 315 случаев среди почти 200 тысяч человек. Связь между поздним приемом пищи и рисками для печени сохранялась даже после учета возраста, индекса массы тела и уровня физической активности.

Учёные предполагают, что причина может заключаться в циркадных ритмах организма. Печень имеет собственные биологические «часы», поэтому поздно вечером может по-другому реагировать на поступление пищи. В частности, исследователи предполагают, что это может способствовать накоплению жира и повышению уровня сахара в крови.

Однако авторы подчеркивают: исследование показывает связь, но не доказывает, что именно поздние перекусы вызывают заболевания печени. Кроме того, при анализе не учитывались время и качество сна, а ученые фиксировали время перекусов, но не то, что именно ели участники.

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MASLD возникает, когда из-за метаболических нарушений в печени накапливается избыточный жир. У некоторых людей болезнь может прогрессировать, вызывая рубцевание печеночной ткани и, в конечном итоге, цирроз.

Теперь исследователи планируют более тщательно изучить влияние времени приема пищи на состояние печени. Команда OHSU уже набирает участников для клинического испытания, которое должно помочь более точно установить возможную связь.

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