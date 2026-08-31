Ноев ковчег могли найти в Турции: исследователи обнаружили новые признаки под землей

Иллюстрация ковчега

Реклама

Международная группа исследователей, изучающая формацию Дюрупинар у горы Арарат в Турции, сообщила о новых данных, которые могут указывать на остатки древней деревянной конструкции под землей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама

Речь идет об образовании в форме лодки, которая расположена примерно в 29 км к югу от Арарата и уже десятилетиями связывают с Ноевым ковчегом.

Реклама

Исследователи обнаружили, что уровень углерода в почве внутри формации примерно на 40% выше, чем в образцах, взятых рядом.

Загадочное геологическое образование, расположенное высоко в горах Турции, возможно, место, где около 4300 лет назад приземлился ковчег Ноя. / © Daily Mail

© Daily Mail

"Это наводит на мысль, что здесь могут быть органические материалы или остатки древесины", - заявил археолог Дженкер Атила.

В то же время, самой древесины пока не нашли.

Новые георадарные исследования также нашли подземные аномалии, часть которых пересекается под прямыми углами. По мнению команды, это может свидетельствовать о наличии пустот или определенных структур.

Реклама

Исследователь Эндрю Джонс отметил, что почва внутри формации менее щелочная и содержит больше органических веществ и калия — это также может быть связано с разложением древесины.

Команда уже собрала около тысячи образцов почвы. Следующим этапом должно стать бурение керна, чтобы проверить, что именно находится под поверхностью.

Формацию Дюрупинар заметили на аэрофотосъемках еще в 1959 году. Ее длина — около 157 метров, что примерно соответствует библейскому описанию ковчега.

Впрочем, большинство ученых считают Дюрупинар естественным геологическим образованием. Сами исследователи также признают, что новые данные пока не являются доказательством того, что под землей действительно находятся остатки ковчега Ноя.

Реклама

Напомним, спутниковые снимки NASA помогли найти потерянный город Убар в Аравийской пустыне, известный как "Атлантида песков". Ученые искали этот город, который, по мифам, засыпал песками почти сто лет.

Новости партнеров

Новости партнеров