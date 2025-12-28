Ноев ковчег снова в центре внимания: археологи сделали громкое заявление

Ноев ковчег

Реклама

На геологическом участке Дурупинар в восточной Турции исследователи заявили об очередных открытиях, которые, по их словам, могут указывать на древнее человеческое присутствие в этом районе. Именно эту местность в течение десятилетий связывают с гипотезой о возможном расположении библейского Ноева ковчега.

Об этом сообщило издание Mirror.

Команда ученых сообщила, что обнаруженные материалы датируются примерно пятью тысячами лет назад. Речь идет о кургане характерной «ладьевидной» формы, который давно находится в центре внимания как сторонников библейской версии, так и представителей научного сообщества.

Реклама

Курган ладьевидной формы / © Newsflash

Специалисты из Стамбульского технического университета и Университета Агры Ибрагима Чечена заявили, что во время исследований в почве структуры нашли фрагменты керамики, глинистые смеси и следы морских организмов.

По словам профессора Фарука Каи, анализ образцов показал наличие полигенных глинистых материалов — смеси глины, ила и песка. Исследователь предполагает, что такая структура могла сформироваться в результате человеческой деятельности. Он также отметил, что подобных образований, по имеющимся данным, не зафиксировано в других регионах мира, а найденная керамика может свидетельствовать о древнем поселении или другой форме активности человека.

Ученые не исключают, что обнаруженные останки морских организмов связаны с халколитом — периодом около 3000 года до нашей эры. Именно этот временной отрезок некоторые верующие соотносят с библейскими событиями, связанными с Потопом.

В то же время профессор Кая призвал ограничить доступ к участку, чтобы предотвратить повреждение объекта и вынесение находок туристами.

Реклама

Несмотря на новые заявления, дискуссия вокруг Дурупинара продолжается. Многие геологи настаивают, что 157-метровое образование является естественной формацией из твердых глин и лимонита, а его сходство с формой лодки считают случайным. Еще в 1996 году геолог Лоренс Коллинз из Калифорнийского государственного университета отмечал, что отложения, которые сторонники связывали с Потопом, моложе элементов, которые называли остатками «ковчега», и называл такие выводы ошибочными.

Напомним, в прибрежной лагуне Мар-Менор на юго-востоке Испании ученые нашли скрытый источник токсичного загрязнения — подземную реку грунтовых вод, насыщенную ртутью.