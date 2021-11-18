Ношение масок снижает COVID-заболеваемость на 53%: исследование

Физическое дистанцирование же, по данным исследователей, снижает заболеваемость коронавирусом на 25%.
Ношение масок является наиболее эффективной мерой общественного здоровья в борьбе с COVID-19, которая снижает заболеваемость на 53%.
Об этом со ссылкой на обнародованное в медицинском журнале BMJ глобальное исследование специалистов из Университета Монаша и Эдинбургского университета сообщает The Guardian.
Эксперты подробно проанализировали результаты более 30 исследований со всего мира, показавших статистически значимое снижение заболеваемости коронавирусом на 53% с ношением маски и на 25% благодаря физическому дистанцированию.
Мытье рук также показало снижение заболеваемости на 53%, однако этот показатель не был статистически значимым ввиду небольшого количества соответствующих исследований.
"Систематический обзор и мета-анализ показывают, что несколько мер личной защиты и социальных мероприятий, в том числе мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны с уменьшением заболеваемости COVID-19", — заявили исследователи.
По их словам, результаты подчеркивают необходимость продолжения ношения масок, социального дистанцирования и мытья рук наряду с программами вакцинации.
Исследователи добавили, что другие мероприятия, в частности локдауны, а также закрытие границ, школ и рабочих мест, требуют дальнейшего анализа для оценки потенциального негативного влияния их на население.
Читайте также:
- ВОЗ заявила, что COVID-смертность в Европе за неделю выросла на 5%
- Британские ученые заявили о потере из-за коронавируса 28 миллионов лет жизни: исследование
- Ученые установили, какие побочные эффекты могут возникнуть после третьей дозы вакцин от коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.