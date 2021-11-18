Ношение масок снижает COVID-заболеваемость на 53%: исследование

Физическое дистанцирование же, по данным исследователей, снижает заболеваемость коронавирусом на 25%.

Ношение масок является наиболее эффективной мерой общественного здоровья в борьбе с COVID-19, которая снижает заболеваемость на 53%.

Об этом со ссылкой на обнародованное в медицинском журнале BMJ глобальное исследование специалистов из Университета Монаша и Эдинбургского университета сообщает The Guardian.

Эксперты подробно проанализировали результаты более 30 исследований со всего мира, показавших статистически значимое снижение заболеваемости коронавирусом на 53% с ношением маски и на 25% благодаря физическому дистанцированию.

Мытье рук также показало снижение заболеваемости на 53%, однако этот показатель не был статистически значимым ввиду небольшого количества соответствующих исследований.

"Систематический обзор и мета-анализ показывают, что несколько мер личной защиты и социальных мероприятий, в том числе мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны с уменьшением заболеваемости COVID-19", — заявили исследователи.

По их словам, результаты подчеркивают необходимость продолжения ношения масок, социального дистанцирования и мытья рук наряду с программами вакцинации.

Исследователи добавили, что другие мероприятия, в частности локдауны, а также закрытие границ, школ и рабочих мест, требуют дальнейшего анализа для оценки потенциального негативного влияния их на население.

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