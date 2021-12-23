Ноутбук с OLED-экраном – самый лучший подарок на Новый год Новости компаний

Ноутбук с OLED-экраном – самый лучший подарок на Новый год Новости компаний

Новый год станет по-настоящему незабываемым с лучшим подарком под елку – ноутбуком ASUS серии Vivobook Pro OLED – мощным и стильным мобильным компьютером для креативных людей.

Оригинальный дизайн

Корпус ноутбука Vivobook Pro OLED выполнен в нейтральном дизайне, который будет гармонировать с любыми предпочтениями, ведь творческие идеи могут рождаться в любом месте.

Этот ноутбук привлекает взор оригинальным дизайном и декоративными элементами. Например, клавиша Enter, как предостерегающий знак, выделенная полосками, а клавиша Esc – оранжевым цветом. Обновленный внешний вид клавиатуры вдохновлен студийными проигрывателями. Ведь этот ноутбук – действительно студия, полная креативных идей!

Черный вариант 0˚ Black с анодированным покрытием алюминиевого корпуса имеет строгий вид, словно ноутбук сам призывает пользователя к действию. Белая же версия Meteor White имеет высокотехнологичное футуристическое покрытие крышки – гладкое, приятное на ощупь, но одновременно практичное и устойчивое к загрязнению.

OLED-дисплей, притягивающий взгляд

Ноутбук Vivobook Pro OLED имеет невероятный 14- или 16-дюймовый OLED-дисплей формата 4K, работать за которым – настоящее удовольствие. Среди преимуществ — очень высокая контрастность и яркость, а также высокая точность воспроизведения цветов, подтвержденная сертификатом PANTONE. Вживую он кардинально отличается от дисплеев всех остальных ноутбуков. Изображение на нем привлекает внимание своими невероятно живыми цветами и очень глубоким черным при любом уровне яркости.

OLED-дисплей ноутбука имеет широкий цветовой охват, составляющий 100% цветового пространства DCI-P3, применяемого в киноиндустрии. Это означает, что он способен отображать больше разных оттенков, чем обычные дисплеи, издавая более реалистичное и насыщенное изображение. Не случайно цветовое пространство DCI-P3 предпочитают специалисты, которые профессионально работают с графикой.

Эргономика дисплея, в том числе низкий уровень излучаемого синего света, сертифицирована лабораторией TÜV Rheinland.

Современные компоненты

Мобильный процессор Intel или AMD H-серии, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti – такая конфигурация поможет воплотить в жизнь любую идею. Рендеринг, потоковые трансляции, видеомонтаж – все эти задачи будут выполняться скорее на Vivobook Pro OLED.

Устройство работает тихо и без перегрева благодаря эффективной охлаждающей системе с двумя вентиляторами и предлагает ряд фирменных технологий, среди которых – эксклюзивный сенсорный контроллер DialPad на тачпаде для управления инструментами профессиональных графических программ.

Vivobook Pro OLED призван сделать работу более комфортной, для чего предлагается множество практических деталей в его конструкции. Среди них – увеличенный тачпад с идеально гладкой поверхностью, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и подсветка клавиатуры. Также ноутбук предлагает полноценный комплект интерфейсов, включающий полноразмерный разъем HDMI, порты USB двух типов и слот для карт памяти.

Ноутбук ASUS Vivobook Pro OLED создан для активной жизни, подтверждением чему служит аккумулятор емкостью 96 Вт·ч. Такой запас энергии поможет оставаться производительным настолько, насколько хватит воображения.

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Ноутбуки ASUS Vivobook Pro OLED